Ryan Castro anunció que dará nuevos conciertos en Colombia: fans podrán elegir las ciudades

Miles de fanáticos se encuentran expectantes ante el más reciente anuncio por parte de Ryan Castro, quien tras hacer sold out en su primer Campín anunció que realizará tres conciertos más en las ciudades que su mismo público escoja.

Por medio de una novedosa dinámica, en internet, el antioqueño busca interactuar con sus seguidores para poder visitar tres ciudades más con su emblemático show que ya es todo un tema de conversación en internet.

Ryan Castro dará tres conciertos más en Colombia

La industria del entretenimiento se encuentra conmocionada ante el rotundo éxito que la gira ‘Sende’ de Ryan Castro ha tenido en todo el territorio nacional. Tras hacer su primer estadio en Medellín y ofrecer uno de los mejores shows del género urbano, hasta el momento, el antioqueño sigue impactando ya que vendió, en tiempo récord, el total de la boletería para su primer Campín.

Por supuesto, la respuesta por parte de sus fanáticos no se hizo esperar ya que miles de estos manifestaron su interés por ver otro concierto de uno de los artistas más importantes del género en la actualidad.

Ante la alta demanda y la limitada disponibilidad de boletos para cumplir con el aforo de estadios como el Campín, el artista tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer una novedosa dinámica por medio de la que seleccionará a las próximas tres ciudades del país a las que llevará su presentación.

Para poder determinar sus próximos destinos nacionales los fanáticos deben registrarse en la página oficial, que se encuentra en las redes oficiales de Castro, y las tres ciudades que obtengan el mayor número de registros serán las escogidas.

Los amplios reclamos por parte del público no se hicieron esperar, pues cientos de estos explicaron su interés por ver al artista en distintas ciudades del país como actualmente lo está haciendo J Balvin con su gira.

Ryan Castro y J Balvin protagonizan famosa portada

Por otro lado, ambos artistas se encuentran promocionando su nuevo disco en conjunto ‘Omerta’ que estará disponible el próximo 7 de mayo en todas las plataformas musicales.

Su presentación en la más reciente edición del Coachella, al ser invitados por Karol G, también puso las miradas del mundo sobre los paisas, quienes ahora están en la nueva portada de la revista Rolling Stone.

Dicha sección suele ser ocupada exclusivamente por varios de los más grandes artistas internacionales por lo que se presume que, desde ya, el novedoso disco promete ser todo un éxito.