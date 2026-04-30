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¿Se acabó la paciencia?: jugadores de La Casa de los Famosos estallan y piden sanciones

Los participantes no soportaron y decidieron enfrentarse tras la dinámica de las etiquetas y la nominación.

Foto: Canal RCN
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abril 30 de 2026
07:01 a. m.
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La decimosexta semana de competencia está a días de culminar y los participantes han protagonizado acaloradas discusiones sobre lo que está aconteciendo en el mundo exterior.

Ante las dudas por conocer detalles sobre lo que el público estaría observando, la dinámica de las etiquetas y la nueva nominación han generado fuertes enfrentamientos entre todos ya que varias verdades han salido a la luz una vez más.

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¿Qué pasó en la dinámica de las etiquetas?

Como es de costumbre, en la casa más famosa del país, la dinámica de las etiquetas se ha convertido en una estrategia para que todos se enfrenten y se digan sus propias verdades. Con dicho juego se han dejado en claro una vez más los fuertes enfrentamientos y las diferencias que han acabado con grupos completos y amistades que prometían llegar hasta la final.

Este fue el caso de Mariana Zapata, Beba de la Cruz, Juanda Caribe y Alejandro Estrada, quienes tuvieron un contundente enfrentamiento sobre sus conductas en el juego y algunos de los acontecimientos más mediáticos de otras temporadas.

Uno de los rifirrafes más marcados fue el de Juanda con Alejandro, pues el presentador se despachó contra el actor al manifestar que su situación sentimental se iba a diferenciar de la suya al defender sus comportamientos en el recinto y su vínculo con Mariana Zapata.

A la discusión también se sumó Beba, quien no dudó en despacharse contra Caribe al catalogarlo como una persona "amenazante" e "irresponsable" en el juego. Sin embargo, el hombre habría pedido sanciones a la mujer al refutar que habló de su familia.

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¿Quiénes quedaron nominados esta semana?

El miércoles de nominación llegó una vez más al juego para poner en jaque la participación de la mayoría de famosos. Para esta nueva oportunidad, más de la mitad de jugadores quedaron en riesgo de salir del reality, pues Tebi fue nominado por el líder, Valentino fue nominado por el público, Alejandro y Beba fueron nominados por la casa, Mariana fue la eliminada por la eliminada y Alexa posee la nominación perpetua.

En este sentido, los únicos jugadores que se salvaron y aseguraron una semana más dentro del reality fueron ‘Campanita’ y Juanda Caribe al ser el líder de la semana.

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