Así es el proyecto de extensión de la primera línea del Metro: llegaría hasta la calle 108

La ampliación de la Línea 1 del Metro de Bogotá vuelve a tomar impulso con la convocatoria a una audiencia pública que permitirá conocer en detalle el proyecto de extensión hasta la calle 108. La iniciativa, presentada bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa privada, busca ampliar la cobertura del sistema.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) anunció que este espacio de participación ciudadana se realizará el 30 de abril de 2026 a las 2:00 p.m. en el Hotel Dann Carlton Bogotá. Allí, la multinacional China Harbour Engineering Company Limited Sucursal Colombia (CHEC), originadora del proyecto, expondrá los estudios en etapa de factibilidad y recibirá observaciones de ciudadanos, autoridades y actores interesados.

¿En qué consiste la extensión de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

El proyecto contempla extender el trazado actual desde la autopista Norte con calle 80 hasta la calle 108, con una longitud aproximada de 3,25 kilómetros. Esta expansión incluiría la construcción de tres nuevas estaciones elevadas que mejorarían la integración con otros sistemas de transporte masivo.

Las estaciones previstas son la Calle 82, con conexión a Transmilenio en Héroes y Calle 85; el nodo de la Calle 92, que se integraría con Transmilenio en Virrey y una futura estación del Regiotram; y la estación de la Calle 100, que conectaría con Transmilenio en la Calle 106.

Según reveló El Tiempo, habrá una elevación mayor para evitar que se tengan que intervenir los puentes de la calle 94 y calle 100, las estaciones serían tipo mezzanine. Además, no generaría cierre de vías ni afectaciones a las viviendas aledañas.

¿En qué etapa está el proyecto de extensión del Metro de Bogotá?

Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase de factibilidad, luego de haber superado etapas clave como la prefactibilidad, la revisión por parte de la EMB y la evaluación del Comité Distrital de APP. El proyecto fue presentado en octubre de 2024 y ya completa la mitad de las fases requeridas dentro del proceso.

Además, mediante las Resoluciones 043 y 075 de 2025, la Empresa Metro de Bogotá emitió concepto favorable para avanzar en la estructuración. Los estudios de factibilidad fueron entregados en diciembre del año pasado, lo que habilita el análisis técnico, financiero y jurídico necesario para definir su viabilidad.

Este avance se da en paralelo al progreso de la primera línea del Metro, que ya ronda el 76 % de ejecución.