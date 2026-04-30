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Polémica en Santa Fe: Rodallega responde por el ‘madrazo’ en pleno partido ante Platense

Hugo Rodallega aclaró la polémica tras su reacción al ser sustituido en la derrota de Santa Fe ante Platense. El delantero negó un conflicto con Repetto y habló de frustración.

Polémica en Santa Fe: Rodallega responde por el ‘madrazo’ en pleno partido ante Platense

Noticias RCN

abril 30 de 2026
06:50 a. m.
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La derrota de Independiente Santa Fe ante Platense en la Copa Libertadores no solo dejó un resultado adverso, sino también una escena que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

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En medio del 2-1 en contra, todas las miradas se posaron sobre Hugo Rodallega y su reacción tras ser sustituido.

El delantero, referente del equipo, abandonó el campo visiblemente molesto, lanzando lo que muchos interpretaron como un “madrazo” dirigido al cuerpo técnico encabezado por Pablo Repetto. La situación encendió el debate entre hinchas y analistas, en un momento crítico para el club cardenal.

Rodallega aclara su reacción tras salir del campo

Luego del partido, Rodallega habló en zona mixta y fue directo al explicar lo sucedido. Lejos de confirmar algún conflicto interno, el atacante aseguró que todo se trató de un momento de frustración personal.

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"Es frustración porque quiero jugar, aportar, sentirme importante. Tengo una responsabilidad grandísima y sé lo que la gente espera de mí y no conseguir un cara a cara al arco, a mí me frustra. Andan diciendo que yo salí enojado con el cuerpo técnico y no es así", afirmó el delantero.

Sus palabras buscaron bajar la tensión en torno a su salida, dejando claro que su molestia no iba dirigida al banquillo, sino a su propio rendimiento dentro del terreno de juego.

Santa Fe, sin margen de error en la Libertadores

Más allá del episodio, la realidad deportiva de Santa Fe es preocupante. El equipo bogotano suma una nueva derrota en la fase de grupos y queda obligado a ganar todo lo que le resta si quiere avanzar a la siguiente ronda.

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El panorama es complej, pues deberá hacerse fuerte en casa ante Platense y Corinthians y luego buscar un triunfo clave en territorio uruguayo ante Peñarol.

Bajo la dirección de Repetto, el equipo no ha logrado consolidar una idea clara de juego, lo que se refleja en los resultados.

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