Cayó en Venezuela la suegra de la exreina mexicana Carolina Flores, señalada de su asesinato registrado en video

En las últimas horas se confirmó la captura de la principal sospechosa del atroz crimen de la exreina de belleza mexicana Carolina Flores Gómez, en su casa en Polanco, México.

Erika María Guadalupe Herrera, la suegra de la víctima, fue detenida en Venezuela tras varios días prófuga de la justicia.

El asesinato ocurrió a plena luz del día del 15 de abril. De acuerdo con las imágenes de cámaras de seguridad, la mujer le disparó en repetidas oportunidades a la joven de 23 años en un aparente hecho de celos por su hijo, el esposo de la exreina.

Un día después, el hombre avisó a las autoridades del crimen, lo que representó una ventana de tiempo para que la mujer pudiera salir del país.

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Así fue la captura de la suegra que mató a exreina mexicana

La captura se concretó el 29 de abril, luego de que autoridades mexicanas activaran mecanismos de cooperación internacional y solicitaran una notificación roja a Interpol.

Esta alerta permitió ubicar a la mujer fuera del país y proceder con su captura en territorio venezolano.

La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y autoridades venezolanas, quienes lograron localizar a la sospechosa. La mujer permanece bajo custodia mientras se adelantan los trámites necesarios para su extradición a México, donde deberá enfrentar cargos por el crimen de la joven.

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Crimen de la exreina Carolina Flores habría sido por celos

El caso se registró el pasado al 15 de abril, cuando Carolina Flores Gómez fue asesinada a tiros dentro de su vivienda en Polanco, Ciudad de México.

El crimen quedó registrado en cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, en un clip 45 segundos, se ve a la exreina y a su suegra hablar del viaje de su perro, al que la mujer llevaba.

Posteriormente, la modelo se dirige a una habitación y se ve a su suegra ir detrás de ella. Salen del cuadro de la cámara y se escuchan seis detonaciones de un arma y varios gritos.

En segundos llega el esposo con su bebé en brazos y le dice: “¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, loca?” A lo que ella le responde: “Nada, es que me hizo enojar”.

“¿Qué te pasa, loca? Es mi familia", dice el hijo y ella le responde: “Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó”.