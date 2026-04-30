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Así será el pago a trabajadores el 1 de mayo en Colombia con los cambios de 2026

Con la reforma laboral vigente, trabajar el 1 de mayo en Colombia en 2026 tendrá un recargo del 80%. Así se calcula el pago por jornada y lo que deben recibir los trabajadores.

Así será el pago a trabajadores el 1 de mayo en Colombia con los cambios de 2026
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 30 de 2026
07:41 a. m.
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El 1 de mayo, Día del Trabajo, es tradicionalmente una jornada de descanso obligatorio en Colombia. Sin embargo, miles de trabajadores en sectores como la salud, el transporte, la seguridad y la gastronomía continúan con sus labores habituales.

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Para 2026, esta fecha llega con cambios importantes tras la implementación de la Ley 2466 de 2025, que ajustó los recargos por trabajo en días festivos.

Así se pagará el trabajo del 1 de mayo en 2026

Con la entrada en vigencia de la reforma laboral desde julio de 2025, el recargo por laborar en días festivos pasó a ser del 80%. Esto significa que cada hora trabajada se paga al 180% del valor ordinario.

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Tomando como base el salario mínimo de $1.750.905 en 2026, el valor de la hora ordinaria se ubica alrededor de los $7.959. Con el recargo festivo, esa cifra asciende a aproximadamente $14.326 por hora.

En términos prácticos, un trabajador que cumpla una jornada de ocho horas el 1 de mayo debería recibir cerca de $114.608 por ese día. Es clave tener en cuenta que este pago es adicional y no puede ser utilizado por el empleador para sustituir la remuneración ordinaria, sino que se suma al salario mensual habitual.

Recargos adicionales y lo que dice la reforma

Otro de los cambios relevantes tiene que ver con el trabajo nocturno. Desde la reforma, el recargo nocturno inicia a las 7:00 p.m. y equivale a un 35% adicional sobre la hora ordinaria.

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Este porcentaje no reemplaza el recargo festivo, sino que se acumula. Es decir, si un trabajador presta sus servicios en horario nocturno durante el 1 de mayo, recibirá ambos incrementos en su pago.

Según lo establecido en el artículo 14 de la ley, “el trabajo en días de fiesta se remunera con un recargo del 80% sobre el salario ordinario”, consolidando así una mejora en las condiciones laborales para quienes deben trabajar en estas fechas.

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