Paparazzi fue condenado por acosar a novia de Piqué, ¿Qué dijo el futbolista?

El pasado miércoles 26 de junio, un juez de Barcelona emitió una sentencia histórica contra el paparazzi Jordi Martín, conocido por su seguimiento constante de la vida de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía.

Martín fue condenado a un año de prisión y multado con una suma considerable por los cargos de acoso y daño psicológico a Clara Chía, la actual pareja de Piqué.

Denuncia y Proceso Judicial

El caso inició a mediados de 2023 cuando Clara Chía presentó una denuncia contra Jordi Martín, acusándolo de acoso. La joven, de 26 años, solicitó al tribunal una pena de cinco años de cárcel y una multa de 70.000 euros para el paparazzi.

Sin embargo, la sentencia final fue de un año de prisión, una multa de más de 13.000 euros y la prohibición de acercarse a la denunciante durante un año y medio.

Comportamiento Inaceptable

Según el juez, Jordi Martín había seguido y vigilado a Clara Chía de manera persistente en varias ocasiones, específicamente en agosto de 2023 y mayo de 2023.

Estas acciones fueron consideradas excesivas y superaron los límites de lo que podría ser aceptable en el ámbito del periodismo de espectáculos.

“El comportamiento del acusado hacia ella ha superado con creces los límites de lo que podría ser aceptable, en proporción a la atención o expectación mediática que supuso ser conocida como la nueva pareja del señor Piqué”, afirmó el juez. Además, se demostró que este acoso causó problemas psicológicos a Clara Chía, confirmados por un especialista.

Reacción del Periodista

Tras conocerse la sentencia, Jordi Martín recurrió a sus redes sociales para expresar su desacuerdo y defender su trabajo periodístico.

Publicó una imagen de la primera foto que tomó de Piqué y Chía juntos, acompañada de un mensaje en el que reafirma su compromiso con la libertad de prensa y anuncia que apelará la decisión.

“La portada que cambió el rumbo de mi vida. La foto que tantas alegrías me dio y que últimamente me está causando algún quebradero de cabeza. Siempre he defendido la libertad de prensa. Esta foto la hice a 400 metros de distancia escondido en un bosque sin invadir ninguna propiedad privada como así se ha dicho recientemente. Confío plenamente en la justicia española. Llegaré hasta la última instancia para demostrar mi inocencia”, escribió Martín.

La sentencia contra Jordi Martín marca un precedente en el tratamiento de casos de acoso en el ámbito del periodismo de celebridades. Este fallo destaca la necesidad de balancear el derecho a la información con el respeto a la privacidad y el bienestar de las personas involucradas.