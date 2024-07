Lorelei Tarón, esposa de Falcao, logró conseguir empleo en Bogotá en menos de 72 horas, ¿en qué trabajará?

Desde el arribo de Radamel Falcao García al equipo de Millonarios, una persona en particular ha mostrado una gran felicidad: su esposa, Lorelei Tarón. La cantante y modelo argentina ha expresado su entusiasmo por estar en Colombia, compartiendo su alegría con sus seguidores a través de sus redes sociales.

El 21 de junio, Lorelei publicó un video con su hija Dominique, donde manifestaba su emoción por la nueva aventura en el país y mencionaba algunos de los platos típicos colombianos que deseaba probar, como el sancocho, ajiaco y cholao.

Lorelei Tarón se reinventa en Bogotá

Apenas unos días después de llegar a Bogotá, Lorelei Tarón consiguió su primer empleo en la ciudad. La argentina anunció en sus redes sociales que comenzó a trabajar como modelo para una reconocida marca colombiana, junto a su hija Dominique. Esta noticia no sorprendió a sus seguidores, considerando su experiencia previa como modelo para diversas marcas internacionales.

En sus publicaciones, Lorelei mostró el detrás de cámaras de una sesión fotográfica, donde lució diferentes atuendos, incluyendo un elegante enterizo blanco y variados abrigos y vestidos. En sus videos, la modelo destacó cómo se sintió durante la sesión, afirmando: "Me sentí espectacular. Aparte, me divertí, me sentí cómoda y en confianza".

Una nueva etapa en Colombia

La llegada de Lorelei Tarón y Radamel Falcao García a Colombia marca el inicio de una nueva etapa para la familia. Mientras Falcao se prepara para brillar en el campo con Millonarios, Lorelei continúa explorando oportunidades en el mundo de la moda y la música. Su entusiasmo por estar en el país y su rápida adaptación a la vida en Bogotá reflejan el espíritu emprendedor y positivo que caracteriza a la pareja.

Los seguidores de Lorelei y Falcao esperan con ansias ver cómo se desarrollan sus proyectos en Colombia y cómo ambos continúan dejando una huella en sus respectivas carreras. Con su energía y talento, no cabe duda de que seguirán cosechando éxitos y alegrías en esta nueva etapa de sus vidas.