Cris Valencia: ¿Quién es el nuevo amigo de Westcol que se ha hecho viral en redes sociales?

En las últimas semanas, el nombre de Cris Valencia ha estado en boca de todos en las redes sociales.

Este joven de 21 años ha experimentado un crecimiento meteórico en plataformas como Instagram y TikTok, convirtiéndose en un fenómeno digital gracias a su talento y carisma.

El Ascenso de Cris Valencia

Cris Valencia inició su camino hacia la fama hace pocos meses, cuando comenzó a publicar covers de canciones de reguetón, como "Luna" de Feid. Estos videos rápidamente captaron la atención de miles de seguidores, e incluso varios artistas reconocidos compartieron su contenido, aumentando su visibilidad y popularidad. Su estilo único y su pasión por la música lo llevaron a ganar seguidores rápidamente.

Además, Cris Valencia ha contado con el apoyo de WestCol, quien ha jugado un papel crucial en su ascenso al ayudarlo a conseguir patrocinios que le permitan llevar su carrera al siguiente nivel. Esta colaboración ha sido fundamental para su crecimiento en las redes, ya que WestCol ha utilizado su influencia para promocionar a Cris y darle una mayor exposición.

La Historia Detrás del Fenómeno

Cris Valencia ha utilizado sus plataformas digitales para compartir su historia de vida. Nacido en Victoria, Caldas, Valencia descubrió su amor por la música desde una edad temprana. Este trasfondo ha resonado con muchos de sus seguidores, quienes se sienten identificados con su humildad y perseverancia.

En transmisiones en vivo y colaboraciones con otros artistas, como Ryan Castro y Blessd, Cris Valencia ha sabido aprovechar cada oportunidad para destacar. Estos artistas han entonado su nombre en diferentes eventos, lo que ha contribuido a su viralización en redes sociales. Cada mención y colaboración ha sido un paso más hacia su consolidación como una figura relevante en el mundo digital.

WestCol y Aída Victoria: Polémica y Empoderamiento

Mientras Cris Valencia sigue ganando popularidad, su mentor WestCol ha estado en el centro de una controversia relacionada con la influencer Aída Victoria Merlano. Recientemente, Merlano fue vista junto a WestCol en un club nocturno durante la final de la Copa América, lo que generó una ola de críticas en redes sociales.

En respuesta a estas críticas, Aída Victoria defendió su decisión de estar con WestCol, afirmando que, a pesar de su ruptura anterior, aún siente cariño por él. En una serie de historias en Instagram, Merlano destacó su derecho a tomar decisiones autónomas en su vida personal, desafiando las opiniones y juicios de los demás.

Merlano subrayó su empoderamiento personal y cuestionó las normativas sociales que intentan dictar su comportamiento. "Siempre he hecho lo que a mí se me ha dado la gana", afirmó, enfatizando que su vida y sus decisiones son suyas y no están sujetas a la aprobación pública. Además, explicó que decidió acompañar a WestCol en la celebración del partido simplemente porque quiso hacerlo, demostrando una vez más su firme postura sobre su autonomía.

Este episodio ha añadido una capa más a la ya intrigante narrativa en torno a estas figuras de las redes sociales, mostrando que detrás de cada perfil viral hay historias complejas de crecimiento, colaboración, y en algunos casos, controversia.