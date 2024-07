Aida Victoria Merlano respondió a críticas tras reaparición con Westcol: “amo a mi ex'"

Aida Victoria Merlano ha generado revuelo una vez más en las redes sociales tras responder a las críticas surgidas por su reciente encuentro con 'Westcol', luego de haber anunciado públicamente la supuesta ruptura de su relación. La pareja, que ha sido foco de atención en Colombia en las últimas semanas, atrajo miradas después de que Merlano había afirmado anteriormente poner fin a su vínculo con el streamer.

Aida Merlano fue vista nuevamente con Westcol

En declaraciones previas, Aida Victoria había expresado firmemente sus principios, enfatizando la importancia de su propia autoestima por encima de cualquier relación romántica. Sin embargo, la influencer fue vista nuevamente junto a 'Westcol' durante el emocionante partido entre Colombia y Argentina en la final de la Copa América, desatando una nueva ola de críticas en las plataformas digitales.

Ante las especulaciones sobre una posible reconciliación, Aida Victoria utilizó sus historias en redes sociales para abordar las opiniones adversas que cuestionaban su autenticidad como figura de empoderamiento femenino. De manera contundente, afirmó que ser empoderada implica tener la libertad de tomar decisiones personales sin importar el juicio de los demás.

Aida Victoria Merlano reveló detalles del encuentro con Westcol

"Me he sentido rota y lastimada, pero he dicho que amo a mi ex", compartió Merlano, desafiando las percepciones de quienes la etiquetan de manera negativa. Para ella, no existen categorías de "buenas" o "malas" personas, solo individuos en sus diversas manifestaciones y evoluciones.

Aida Victoria también aclaró que su decisión de asistir al partido junto a 'Westcol' no fue planeada inicialmente, sino que surgió porque él perdió su vuelo a Miami, donde tenía previsto viajar. Según ella, esta situación demuestra la complejidad de las relaciones humanas y la genuinidad de los sentimientos compartidos en momentos tanto positivos como difíciles.

RELACIONADO Reacción de La Segura ante la separación de Aida Victoria y Westcol deja a todos sorprendidos

En última instancia, Merlano reafirmó que su vínculo con 'Westcol' ha sido profundo y significativo, recordando momentos de apoyo mutuo y complicidad. En sus propias palabras, fue una relación en la que llegó a considerarlo su mejor amigo y hasta visualizó un futuro matrimonial.

La respuesta de Aida Victoria Merlano no solo busca poner fin a las especulaciones, sino también reafirmar su derecho a vivir y expresarse libremente, desafiando las expectativas sociales con una postura de autenticidad y sinceridad ante sus seguidores.