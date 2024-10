"Siempre lo soñé": Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo con un nuevo emprendimiento

Cristiano Ronaldo, el extraordinario futbolista portugués que ha marcado una época y ha sido reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia, también ha comenzado a destacarse en el último tiempo por su faceta como empresario.

Por lo tanto, aparte de sus proyectos infraestructurales y sus líneas de ropa y perfumes, se confirmó que incursionó en un nuevo negocio. ¿De qué se trata? Estos son los detalles:

Cristiano Ronaldo confirmó que tendrá su propia colección de relojes

A través de sus redes sociales, ‘CR7’, el ídolo de Portugal y del Real Madrid, confirmó que se asoció con Jacob & Co, la prestigiosa marca de relojes a nivel mundial.

RELACIONADO La razón por la que le negaron el ingreso a un colegio a los hijos de Cristiano Ronaldo

“Siempre soñé con tener mi propia colección de relojes. El Jacob & Co Flight de CR7 y the Heart of CR7, se inspira en algunos de mis momentos más emblemáticos en el campo”, escribió el actual jugador del Al Nassr de Arabia Saudita, en su cuenta de Instagram.

La colección de relojes de Cristiano Ronaldo, según lo que mostró él mismo, estará disponible en dos modelos. El primero de ellos es dorado, con destellos rojos y negros. Además, posee una silueta en la que se evoca uno de los momentos en los que realizó un salto impresionante para cabecear una pelota y enviarla al fondo de la red.

Por su parte, el segundo es plateado y tiene detalles verdes y negros. Asimismo, la silueta que acompaña a este reloj es una en la que se le ve celebrando a rabiar uno de los emblemáticos goles que ha convertido a lo largo de su carrera.

¿Qué dijo la marca de relojes acerca de su impresionante alianza con Cristiano Ronaldo?

“De estrella en ascenso a ícono global. A lo largo de los años, Cristiano ha llevado nuestras piezas más emblemáticas y, ahora, celebramos los relojes diseñados en colaboración con el hombre mismo”, aseguró Jacob & Co.

Adicionalmente, agregaron que una de las características por las que estos relojes de Cristiano Ronaldo son únicos es porque consiguen mezclar al lujo y a la pasión por el rendimiento.