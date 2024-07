"¿Qué haces con una amargada?": Duras críticas a Aitana, novia de Sebastián Yatra, por su actitud en el concierto de Karol G

Karol G volvió a acaparar la atención en las redes sociales con su espectacular ‘show’ en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. La cantante colombiana ha logrado romper récords de asistencia, logrando ‘sold out’ en todas las fechas programadas en este icónico estadio, conocido por albergar algunos de los mejores clásicos de la liga europea.

Este logro consolida a Karol G como una de las artistas más influyentes y exitosas del momento, destacando su ascenso meteórico en la industria musical.

La Presencia de Sebastián Yatra y Aitana en el Concierto

Entre los asistentes al concierto de Karol G se encontraban el también cantante colombiano Sebastián Yatra y su novia, la artista española Aitana. Sin embargo, la presencia de Aitana no pasó desapercibida por los seguidores de Karol G, quienes rápidamente notaron su actitud aparentemente distante durante el espectáculo. Mientras todos disfrutaban y bailaban al ritmo de la música, Aitana fue captada en video luciendo aburrida y con una expresión poco entusiasta.

Los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar, con muchos criticando la actitud de Aitana. Comentarios como “Yatra feliz disfrutando el concierto de Karol G y por el otro tienes a la pelotuda de Aitana con cara de cu… Dios en dónde te metiste, Yatra, con una amargada aburrida y carácter de mier…” inundaron las plataformas, reflejando el descontento de los fans.

Críticas y Controversias en Redes Sociales

Las críticas hacia Aitana no se han detenido, y muchos afirman que esta no es la primera vez que la cantante española se muestra de mala manera en público. Estos detalles han generado una ola de comentarios negativos, especialmente entre las seguidoras de Sebastián Yatra, quienes consideran que Aitana no encaja bien con el carismático cantante colombiano.

A pesar de las críticas hacia Aitana, el éxito de Karol G en el Bernabéu resalta su creciente influencia y popularidad en el mundo de la música. Tras cantar el himno nacional en la final de la Copa América, la paisa ha continuado su gira europea con un éxito rotundo. La capacidad de Karol G para llenar estadios y conectar con su audiencia demuestra que está en el punto más alto de su carrera, con un futuro prometedor por delante.

La situación con Aitana y las reacciones en redes sociales subrayan cómo la percepción pública puede influir en la imagen de los artistas y sus relaciones. Mientras tanto, Karol G sigue brillando en el escenario internacional, reafirmando su posición como una de las estrellas más importantes de la música urbana actual.