CANAL RCN
Tendencias Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Cuando el libreto se rompe: este es el Especial de Inocentes de Noticias RCN

La emisión del 28 de diciembre convirtió los imprevistos, las bromas internas y los errores aparentes en el eje de un noticiero distinto, marcado por el humor y la complicidad con la audiencia.

Noticias RCN

diciembre 28 de 2025
07:04 p. m.
El Especial de Inocentes de Noticias RCN volvió a tomarse la pantalla este 28 de diciembre con una emisión en la que nada parecía estar en su lugar, pero todo respondía a un mismo propósito: mostrar el lado más humano y espontáneo del noticiero en una fecha tradicionalmente asociada a las bromas y las sorpresas.

Desde el inicio, la transmisión se desarrolló bajo una dinámica distinta a la habitual. Los presentadores intercambiaron roles, los temas se cruzaron entre secciones y las conversaciones fluyeron de manera inesperada, generando momentos de confusión aparente que hicieron parte del guion del especial. Economía, deportes y entretenimiento se mezclaron en un formato que rompió con la estructura tradicional del informativo.

Entre bromas, cruces y situaciones inesperadas

A lo largo del programa, el equipo hizo referencia a situaciones que marcaron el año noticioso, así como a episodios internos del noticiero que usualmente no salen al aire. Hubo comentarios sobre el aumento de precios, la cena de fin de año, la clasificación de Colombia al Mundial y supuestos anuncios que sorprendieron a los propios presentadores, como la llegada de grandes figuras del entretenimiento al canal.

También hubo espacio para el deporte, con referencias al camino de los atletas colombianos y a los logros recientes del fútbol nacional, así como para los personajes que acompañan habitualmente las emisiones regionales, quienes se convirtieron en protagonistas de momentos cargados de humor.

Un noticiero diferente para cerrar el año

El Especial de Inocentes permitió ver a los periodistas y presentadores en una faceta distinta, lejos del tono solemne del día a día, pero sin perder el vínculo con la actualidad. Las interrupciones, los errores fingidos y las situaciones fuera de control se convirtieron en el hilo conductor de una emisión pensada para cerrar el año con ligereza.

La producción, como se explicó durante la transmisión, mantuvo el ritmo informativo incluso cuando “todo se salía del libreto”, reforzando la idea de que, pase lo que pase, la historia siempre se sigue contando.

Con este especial, Noticias RCN volvió a apostar por un formato que ya es tradición en la televisión colombiana, conectando con la audiencia a través del humor y recordando que el 28 de diciembre también es un espacio para reírse de lo inesperado.

