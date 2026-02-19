CANAL RCN
Deportes

Impactantes imágenes: Luis Díaz entrenó en medio de una intensa nevada con el Bayern Múnich

El Bayern Múnich compartió parte de su sesión de entrenamiento en temperaturas bajo cero y fuertes nevadas.

Luis Díaz
Foto: @FCBayernES

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
06:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El invierno golpea con intensidad el sur de Alemania y el Bayern Múnich lo sufrió en carne propia este jueves 19 de febrero. En medio de una jornada marcada por temperaturas bajo cero y una nevada persistente, el equipo bávaro llevó a cabo su sesión de entrenamiento en condiciones climáticas extremas, pensando en el compromiso de este sábado 21 ante Eintracht Frankfurt por la Bundesliga.

Lo que parecía una práctica habitual terminó convirtiéndose en un verdadero desafío logístico y físico. De acuerdo con reportes de medios alemanes, incluso el sistema de calefacción en la sede deportiva presentó fallas en distintos momentos del día, complicando aún más la rutina del plantel dirigido por Vincent Kompany.

Luis Díaz fue nombrado el mejor extremo del mundo: portal especializado lo pone por encima de Vinicius y Yamal
RELACIONADO

Luis Díaz fue nombrado el mejor extremo del mundo: portal especializado lo pone por encima de Vinicius y Yamal

Nieve constante y trabajo contra el reloj

La fuerte nevada obligó al personal del club a limpiar repetidamente las canchas alternas del centro de entrenamiento. Sin embargo, el esfuerzo parecía insuficiente: minutos después de retirar la nieve, el terreno volvía a cubrirse de blanco. Las imágenes que circularon muestran a empleados trabajando con palas mientras los futbolistas aguardaban para retomar los ejercicios programados.

A pesar de las adversidades, el cuerpo técnico decidió mantener la sesión, ajustando cargas y priorizando movimientos tácticos de menor riesgo para evitar lesiones en una superficie resbaladiza. El frío extremo no fue excusa para bajar la intensidad, especialmente considerando la importancia del duelo del fin de semana en la lucha por el liderato del campeonato alemán.

Luis Díaz confesó cuál es su ‘tormento’ en Alemania: habló de su adaptación al Bayern
RELACIONADO

Luis Díaz confesó cuál es su ‘tormento’ en Alemania: habló de su adaptación al Bayern

Luis Díaz, protagonista bajo cero

Uno de los jugadores que más llamó la atención en redes sociales fue Luis Díaz. El extremo colombiano apareció en varias publicaciones oficiales del club entrenando bajo la nieve, concentrado y sonriente pese al clima adverso. Su actitud fue destacada por aficionados, que resaltaron su adaptación a un entorno completamente distinto al que vivió durante su etapa en Inglaterra.

Bajo las órdenes de Kompany, Díaz trabajó en movimientos ofensivos y definición, proyectándose como una de las piezas clave para el encuentro frente al Frankfurt. El Bayern sabe que no puede ceder terreno en la Bundesliga y, aunque el invierno imponga condiciones extremas, el objetivo sigue siendo el mismo: mantener el ritmo competitivo y sumar tres puntos vitales.

¡Luis Díaz nuevamente le está dando la vuelta al mundo! VIDEO de las 'jugadotas' con las que maravilló en Alemania
RELACIONADO

¡Luis Díaz nuevamente le está dando la vuelta al mundo! VIDEO de las 'jugadotas' con las que maravilló en Alemania

La nevada fue protagonista, pero también dejó una postal clara: en Múnich, ni el frío ni las dificultades detienen la preparación de un equipo acostumbrado a competir al más alto nivel.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Ídolo y capitán de Nacional será baja para el partido contra Millonarios en Sudamericana

Vinicius Jr

“Entregamos todas las pruebas”: Real Madrid rompe el silencio tras la denuncia de Vinicius

Vinicius Jr

Escándalo total: durísimas frases de Chilavert sobre Vinicius y Mbappé que encendieron polémica

Otras Noticias

Medellín

Revelan escabrosos detalles sobre misterioso asesinato de informante del FBI en Medellín

Ryan Wedding pasó de participar en unas olimpiadas de invierno a ser una versión moderna de ‘El Chapo’ o Pablo Escobar.

Artistas

Reconocido actor murió por herida de bala: esto se reveló

Los forenses terminaron los respectivos análisis y especificaron, con detalles, qué fue lo que sucedió.

Artistas

Reconocida actriz, en medio de lágrimas, reveló resultados positivos tras una prueba de cáncer

Salario mínimo

Llamado importante a empresas con respecto a ajuste del salario mínimo: esto deben saber

EPS

VIDEO | Paciente trasplantado le suplicó al ministro por sus medicamentos y aún no recibe su tratamiento