Impactantes imágenes: Luis Díaz entrenó en medio de una intensa nevada con el Bayern Múnich

El invierno golpea con intensidad el sur de Alemania y el Bayern Múnich lo sufrió en carne propia este jueves 19 de febrero. En medio de una jornada marcada por temperaturas bajo cero y una nevada persistente, el equipo bávaro llevó a cabo su sesión de entrenamiento en condiciones climáticas extremas, pensando en el compromiso de este sábado 21 ante Eintracht Frankfurt por la Bundesliga.

Lo que parecía una práctica habitual terminó convirtiéndose en un verdadero desafío logístico y físico. De acuerdo con reportes de medios alemanes, incluso el sistema de calefacción en la sede deportiva presentó fallas en distintos momentos del día, complicando aún más la rutina del plantel dirigido por Vincent Kompany.

Nieve constante y trabajo contra el reloj

La fuerte nevada obligó al personal del club a limpiar repetidamente las canchas alternas del centro de entrenamiento. Sin embargo, el esfuerzo parecía insuficiente: minutos después de retirar la nieve, el terreno volvía a cubrirse de blanco. Las imágenes que circularon muestran a empleados trabajando con palas mientras los futbolistas aguardaban para retomar los ejercicios programados.

A pesar de las adversidades, el cuerpo técnico decidió mantener la sesión, ajustando cargas y priorizando movimientos tácticos de menor riesgo para evitar lesiones en una superficie resbaladiza. El frío extremo no fue excusa para bajar la intensidad, especialmente considerando la importancia del duelo del fin de semana en la lucha por el liderato del campeonato alemán.

Luis Díaz, protagonista bajo cero

Uno de los jugadores que más llamó la atención en redes sociales fue Luis Díaz. El extremo colombiano apareció en varias publicaciones oficiales del club entrenando bajo la nieve, concentrado y sonriente pese al clima adverso. Su actitud fue destacada por aficionados, que resaltaron su adaptación a un entorno completamente distinto al que vivió durante su etapa en Inglaterra.

Bajo las órdenes de Kompany, Díaz trabajó en movimientos ofensivos y definición, proyectándose como una de las piezas clave para el encuentro frente al Frankfurt. El Bayern sabe que no puede ceder terreno en la Bundesliga y, aunque el invierno imponga condiciones extremas, el objetivo sigue siendo el mismo: mantener el ritmo competitivo y sumar tres puntos vitales.

La nevada fue protagonista, pero también dejó una postal clara: en Múnich, ni el frío ni las dificultades detienen la preparación de un equipo acostumbrado a competir al más alto nivel.