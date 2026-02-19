CANAL RCN
Tendencias

Esto pasaría con la esposa de Nicolás Maduro tras su captura: inesperada predicción de Mhoni Vidente

Cilia Flores tendría un desenlace muy diferente al de Nicolás Maduro, de acuerdo con la reconocida vidente.

Foto: captura de pantalla del video y AFP.

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
06:55 p. m.
En los últimos días, Mhoni Vidente volvió a realizar predicciones relacionadas con Venezuela y no solo habló de Nicolás Maduro, sino que también de su esposa Cilia Flores.

Tras la operación militar que las tropas estadounidenses realizaron en Caracas en la madrugada del 3 de enero de 2025, ambos fueron capturados y trasladados a Nueva York.

Es así como se encuentran en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de la segunda audiencia, que será el 26 de marzo.

¿Cuál sería el futuro de Cilia Flores, la pareja de Nicolás Maduro? Descubra aquí en Noticias RCN la reciente predicción de Mhoni Vidente.

Esto pasará con Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, según Mhoni Vidente

De acuerdo con uno de los análisis más recientes de Mhoni Vidente, Cilia Flores y Nicolás Maduro tendrán destinos muy diferentes tras ser capturados por las tropas de Estados Unidos.

Y es que, según la interpretación de Mhoni Vidente, Nicolás Maduro no saldrá de la cárcel y morirá a causa de un infarto o una depresión.

Mientras tanto, Cilia Flores sí retornaría a la libertad tras un acuerdo que se realizaría.

"Nicolás Maduro muere en la cárcel por la situación de un infarto o depresión. Su esposa sale por un convenio que harán con ella para sacar a relucir todo", enfatizó Mhoni Vidente.

"En Venezuela se viene un cambio, se va a tardar porque las elecciones van a ser hasta el 14 de abril del 2027, que es cuando ganaría María Corina Machado, pero todas las transiciones se tienen que llevar por pasos", añadió la reconocida astróloga.

¿Qué más pasaría en Venezuela, de acuerdo con Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente, en el mismo análisis en el que expuso lo que pasaría con Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, aseguró que las capturas no han terminado.

Además, complementó que muy pronto se apresaría a dos personas que fueron muy cercanas a él.

 

