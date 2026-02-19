CANAL RCN
Vea el tráiler oficial de Toy Story 5: esta será su fecha de estreno

Este jueves se conoció el tráiler oficial de Toy Story 5, que mostrará la ‘lucha’ entre los juguetes convencionales y la tecnología.

Toy Story
Foto: Disney Pixar

febrero 19 de 2026
07:40 p. m.
La nostalgia volvió a apoderarse de millones de fanáticos este jueves 19 de febrero con el lanzamiento oficial del primer tráiler de Toy Story 5, la nueva entrega de la icónica franquicia de animación producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pictures. La saga, considerada una de las más influyentes en la historia del cine animado, regresa con una propuesta que promete emoción, humor y una reflexión acorde a los tiempos actuales.

El adelanto, de poco más de dos minutos, deja entrever el eje central de la historia: la convivencia —y aparente confrontación— entre los juguetes tradicionales y el mundo tecnológico que hoy domina la infancia. Desde sus primeras imágenes, el tráiler muestra a los clásicos personajes enfrentándose a una nueva realidad donde tabletas, videojuegos y dispositivos electrónicos compiten por la atención de los niños.

Una historia que conecta con la nueva generación

Desde su primera entrega en 1995, la franquicia se ha caracterizado por abordar temas universales como la amistad, el crecimiento y el paso del tiempo. En esta ocasión, la narrativa parece enfocarse en el impacto de la tecnología en la manera en que los niños juegan e interactúan con el mundo.

El avance sugiere que los juguetes “convencionales” deberán adaptarse a una generación hiperconectada, donde las pantallas ocupan un lugar central. Aunque el tono mantiene el humor característico de la saga, también se percibe una intención de invitar a la reflexión sobre la evolución de la infancia y el valor de la imaginación más allá de lo digital.

Emoción garantizada y fecha confirmada

El estreno de Toy Story 5 está previsto para el 19 de junio de 2026, fecha que ya genera expectativa entre familias y seguidores de la franquicia en todo el mundo. La película buscará consolidar el legado de una saga que ha sabido reinventarse sin perder su esencia emocional.

Con este primer adelanto, Pixar deja claro que la nueva entrega no solo apelará a la nostalgia de quienes crecieron con Woody y Buzz, sino que también intentará conectar con una generación que ha nacido en plena era tecnológica. Todo apunta a que, una vez más, los juguetes tendrán mucho que decir sobre el mundo real.

