Reconocida actriz, en medio de lágrimas, reveló resultados positivos tras una prueba de cáncer

En las últimas horas, los seguidores de una reconocida actriz se encuentran conmocionados debido a que ella, en un video que publicó en Instagram, informó que se realizó unas pruebas para detectar cáncer y que los resultados fueron positivos.

Se trata de Christy Carlson Romano, que es oriunda de Milford, Connecticut, Estados Unidos, tiene 41 años, también se ha destacado como cantante y trabajó en proyectos de Disney como 'Even Stevens', 'Kim Possible' y 'Cadet Kelly'.

¿Por qué Christy Carlson Romano, la reconocida actriz de Estados Unidos, se realizó estudios relacionados con el cáncer?

Christy Carlson Romano, en el testimonio que entregó en redes sociales, aclaró que no ha sentido dolores, pero que quiso realizarse una prueba debido a que sus papás, su abuela y otros familiares cercanos han tenido cáncer.

Además, la actriz que se destacó en Disney también reconoció que la dejó en shock la muerte del actor James Van Der Beek, que enfrentó un agresivo cáncer de colon, y por eso se sometió a los estudios junto a su esposo.

Y, una vez los resultados estuvieron disponibles, los especialistas informaron que en Brendan Rooney, su esposo, no hay rastros de cáncer, pero que a ella deben realizarle exámenes complementarios.

Este fue el mensaje de Christy Carlson Romano, la reconocida actriz de Estados Unidos, tras su prueba positiva de cáncer

La actriz Christy Carlson Romano publicó un video en Instagram y explicó cuál fue la prueba que le realizaron y resultó positiva.

De acuerdo con sus palabras, el diagnóstico de cáncer aún no está confirmado al 100% y se realizará un nuevo procedimiento para que se aclare su situación médica.

Además, la grabación estuvo acompañada del siguiente mensaje:

"Ahora mismo, la noticia es que algo está pasando. Estoy nerviosa y un poco asustada. ¿Quién no lo estaría?", comenzó indicando la actriz Christy Carlson Romano.

"Me haré una tomografía por emisión de positrones (TEP) a finales de esta semana y espero que sea algo fácil de tratar. Dudé si publicar esto o no porque tenía miedo de parecer "vergonzosa", pero decidí que era mi deber compartirlo para que la gente salga y se haga las pruebas. Mantengamos la buena onda", añadió.