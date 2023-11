¡Le salió caro! Abogado reveló cuánto le costó a Shakira su enamoramiento por Piqué

Shakira dio esta semana el primer paso para poner fin a su pasado en España, donde vivió por tantos años con su expareja Gerard Piqué y sus dos hijos. Aunque hasta hace unas semanas se veía muy decidida a ir a juicio para demostrar su inocencia frente a un jurado, la colombiana revertió su decisión inesperadamente y decidió aceptar los cargos por fraude fiscal y llegar a un acuerdo con la Fiscalía española.

Shakira aceptó ser responsable de los delitos tributarios de los que era señalada, aunque posteriormente reafirmó su inocencia. Según sus declaraciones, la artista habría tomado esta decisión con el fin de culminar rápidamente el juicio, atendiendo a la petición de sus hijos, quienes le solicitaron dejar atrás este capítulo judicial.

¿Cuánto le costó el enamoramiento a Shakira?

Cabe resaltar que, la disputa entre la artista y el fisco se debe a que la colombiana afirma que no residía en España en los años de los que se le acusa haber evadido presuntamente el pago de impuesto, una acusación que la artista refuta, pues, según ella, sus entradas al país se debían a visitas incluso algunos de tan solo horas, en los que Shakira iba a ver al actual padre de sus hijos cuando recién empezaban su relación.

Al respecto, el abogado de la artista, Pau Molins, reveló algunos detalles sobre este juicio, afirmando que el enamoramiento de Shakira con Gerard Piqué podría haberle costado aún más dinero.

Con esta situación legal, Shakira deberá asumir una multa adicional a los millones de euros que ya ha pagado a la Fiscalía, de aproximadamente 7.8 millones de euros para cerrar este capítulo de su vida en España.

No obstante, no sería el único costo ni el mayor, pues Shakira declaró que España era su lugar de residencia para efectos fiscales y tributarios en 2015 y afirmó haber pagado 17.2 millones de euros, por lo que no le parecía justa la acusación cuando durante el tiempo del que se le acusa ella se encontraba en giras mundiales y no tenía un lugar se residencia. No obstante, el abogado de la barranquillera afirmó que a Shakira le costo 120 millones de euros dicho enamoramiento.

Juicio de Shakira en España

Durante el juicio, Shakira se limitó a responder tajantemente con "sí", "así es" y "gracias” ante el juez español, dispuesta a enfrentar la millonaria multa, pero con la certeza de que la tranquilidad a ella y su familia.

Su abogado, Pau Molins, concedió una entrevista en la que expresó su molestia con el trato hacia su defendida, asegurando que, si la cantante hubiera estado involucrada sentimentalmente con otro futbolista en lugar de Piqué, el coste económico habría sido mucho menor.

El abogado también defendió la inocencia de Shakira y comentó la dificultad de determinar dónde los artistas mundiales deben pagar sus impuestos, ya que suelen trabajar en diferentes países debido a sus compromisos profesionales. Asimismo, Molins destacó la importancia que la artista ha brindado a sus hijos, priorizando protegerlos y dejar atrás esta situación legal.

Por su parte, Shakira aprovechó su salida del juzgado para cuestionar el sistema español y afirmar que este necesita ser revisado en beneficio de los ciudadanos. La cantante también resaltó la complejidad que enfrentan los artistas internacionales al intentar determinar dónde deben pagar sus impuestos, especialmente considerando sus giras y compromisos en diferentes países.