Shakira sorprendió con elogios para Gerard Piqué: giro en su relación

La relación entre Shakira y Gerard Piqué ha sido una de las más mediáticas de los últimos años, especialmente después de su separación en 2022. Las tensiones previas quedaron plasmadas en varias de las canciones más comentadas de la artista, lo que reforzó la percepción de un distanciamiento profundo entre ambos.

En ese contexto, cualquier declaración pública sobre su expareja genera interés, especialmente cuando se trata de un matiz positivo dentro de una historia marcada por reproches y exposición mediática.

Pese al historial de tensiones, la cantante colombiana sorprendió al ofrecer un reconocimiento directo a Piqué durante una entrevista en Argentina, en un gesto que muchos interpretan como un punto de inflexión en la forma en que ambos gestionan su relación pública y su rol como padres.

El elogio de Shakira a Gerard Piqué

En su conversación con Alejandro 'Marley' Wiebe en Telefe, Shakira habló sobre el talento y la dedicación de sus hijos, Milan y Sasha. Tras una respuesta inicial humorística sobre la herencia musical de los pequeños, la artista profundizó en los valores que guían su educación y destacó la importancia de la disciplina en su desarrollo.

Fue entonces cuando reconoció que Piqué también aporta ese rigor: lo describió como un padre “muy disciplinado” y subrayó que no es posible triunfar en ningún oficio sin constancia y esfuerzo.

Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable

Shakira explicó que sus hijos abordan tanto la música como sus compromisos académicos con seriedad, y que la disciplina es un principio innegociable en su hogar.

Shakira y el trato con Gerard Piqué

RELACIONADO Descubren fósil de tortuga de 13 millones de años y la nombran en honor a Shakira

Durante la entrevista, Shakira también reiteró que la prioridad compartida con Piqué son sus hijos, un punto que ambos mantienen como base de su relación pese a sus caminos separados. La cantante destacó que Milan y Sasha están siempre en primer lugar, lo que sostiene la estabilidad de la coparentalidad tras una ruptura que fue altamente mediática.

Milan y Sasha son lo primero, siempre. Gerard y yo coincidimos en eso, y es lo que nos mantiene unidos en lo esencial, aunque nuestras vidas hayan tomado caminos separados

Shakira cerró la conversación con una nota íntima, asegurando que sus hijos prefieren su versión más cotidiana: la madre que ven en casa, relajada y en pijama. Ese contraste entre la estrella global y la figura materna refuerza la autenticidad de su mensaje y la importancia que otorga al bienestar emocional de Milan y Sasha.