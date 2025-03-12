CANAL RCN
Tendencias

"Todavía siento la cara dormida": Yeison Jiménez detalló sus problemas de salud tras concierto en Bogotá

El cantante explicó que su malestar se originó por ingerir vitaminas vencidas y aseguró que continúa en recuperación.

Yeison Jiménez en el Megaland (1)
FOTO: Canal RCN | @losetodocol

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
03:31 p. m.
El cantante de música popular Yeison Jiménez reveló detalles sobre el percance de salud que sufrió en Bogotá después de una de sus presentaciones realizada la noche del 29 de noviembre.

El artista, de 34 años, necesitó ser atendido de urgencia en una ambulancia después de experimentar un fuerte malestar que desató preocupación entre sus seguidores. Según su equipo, el intérprete mostró síntomas como mareo y adormecimiento poco después de abandonar el escenario, por lo que fue estabilizado por el personal médico.

Yeison Jiménez explicó qué le pasó

Jiménez utilizó sus redes sociales para explicar el origen de su descompensación y transmitir tranquilidad a su público. En un mensaje publicado en sus historias de Instagram, afirmó que el incidente se derivó del consumo accidental de vitaminas caducadas que tenía en su residencia.

El artista detalló que ingirió el suplemento sin revisar la fecha de vencimiento, lo que desencadenó los síntomas que requerían atención profesional inmediata. “Aún siento la cara dormida, las manos y todo esto”, expresó, señalando que aunque ya se encuentra en proceso de recuperación, permanece atento a su evolución debido a las molestias persistentes.

Tenía un tarro de vitaminas en mi casa y cuando llegué de viajar me tomé unas vitaminas y simplemente, pues eso estaba pasado, no me fijé de la fecha.

Yeison Jiménez celebró el rescate de Miguel Ayala

En el mismo mensaje, el artista aprovechó para mostrar su alegría tras la liberación de Miguel Ayala, el hijo del cantante Giovanny Ayala, quien pasó varios días secuestrado en zona rural del departamento del Cauca.

Por otro lado estoy muy feliz porque ya el hijo de Giovanny y el mánager están libres. Que Dios los bendiga, saben que los quiero, que los respeto y que gracias a Dios esto se pudo solucionar bien y todos los demás que paguen.

