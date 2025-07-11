¡Contundente! Daddy Yankee afirma que le diría no a Bad Bunny si lo invita al Super Bowl

La participación de Bad Bunny en el próximo Super Bowl ha generado una gran infinidad de comentarios en redes sociales, pues miles de personas se han sumado a la campaña de recolección de firmas para que el puertorriqueño no sea quien lleve a cabo el show de medio tiempo del importante escenario deportivo.

A la discusión también se han sumado diferentes artistas como Jennifer López, Marc Anthony, Anuel, entre otros, quienes defendieron la actuación que el “conejo malo” dará el próximo 8 de febrero de 2026.

Daddy Yankee habla sobre Bad Bunny en el Super Bowl

En una reciente entrevista, para un podcast internacional, Daddy Yankee sorprendió al revelar que, en caso de ser invitado por Bad Bunny al Super Bowl 2026, no asistirá al evento deportivo y, especialmente, no interpretaría la canción ‘Gasolina’.

Según el artista, actualmente no se encuentra interesado en interpretar algunos de sus éxitos del pasado, pues consideró que es más importante mostrar el trabajo que se encuentra desarrollando hoy en día.

Cabe recalcar que el puertorriqueño volvió a la industria musical después de un retiro de más de un año y haber superado una ardua batalla legal en contra de su exesposa.

“No en este momento, porque estoy en una misión diferente ahora mismo. Aunque respeto lo que está haciendo hoy Benito, no me malinterpretes, él es un aliado y lo quiero mucho. De hecho, hablamos ayer. Pero estoy en una misión diferente ahora y es lo que quiero representar al 100%”, manifestó.

No obstante, explicó que si el artista le propone cantar su más reciente sencillo ‘Sonríele’, su primera canción después de su retiro musical, sí se encuentra dispuesto a negociar una posible presentación en conjunto.

Daddy Yankee elogió el trabajo de Bad Bunny

Así mismo, durante la entrevista, el artista manifestó su gran admiración por el trabajo que actualmente se encuentra haciendo su colega, pues exaltó la importancia de su representación mundial de la comunidad latina.

“Respeto lo que hace ahora, es muy importante para la comunidad latina. Por primera vez alguien va a cantar en español y es hermoso. Creo que su mayor touchdown es aceptar a Jesús en su vida”, manifestó.