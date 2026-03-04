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Álvaro Montero repitió error y desató críticas en Vélez Sarsfield: video del gol en contra

Error de Álvaro Montero cambió el partido y generó polémica en Vélez. Vea la jugada.

Álvaro Montero en Vélez
FOTO: @Vélez

Noticias RCN

abril 03 de 2026
07:00 p. m.
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Álvaro Montero volvió a estar en el centro de la polémica. Luego del error cometido con la Selección Colombia frente a Francia, el guardameta protagonizó una acción similar con Vélez Sarsfield que terminó influyendo en el resultado del partido.

La jugada generó una ola de críticas por parte de los hinchas de Vélez Sarsfield en las redes sociales.

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El episodio ocurrió durante el duelo ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por el Torneo Apertura 2026. Lo que parecía un partido controlado por Vélez cambió en los minutos finales del primer tiempo, cuando un error en salida del arquero colombiano permitió el descuento rival, abriendo la puerta a la remontada.

¿Qué pasó en el error de Álvaro Montero con Vélez Sarsfield?

El fallo de Álvaro Montero se produjo tras un tiro libre desde la banda. El portero salió a cortar el centro, pero quedó a medio camino, en una zona donde no logró ni interceptar el balón ni reaccionar a tiempo. Esta indecisión fue aprovechada por el rival, quien anticipó de cabeza y anotó el gol del 1-2.

La acción ocurrió justo antes del descanso, un momento clave que suele marcar el rumbo de los partidos. A partir de ahí, Gimnasia y Esgrima de Mendoza tomó impulso y logró revertir el marcador.

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En el caso de Montero, la jugada recordó el reciente blooper con la Selección Colombia, lo que aumentó la presión mediática sobre su rendimiento, pese a haber tenido un inicio de año positivo en líneas generales.

¿Cómo reaccionaron los hinchas de Vélez tras el error de Montero?

La reacción no se hizo esperar. A través de redes sociales, seguidores de Vélez Sarsfield expresaron su inconformidad con el desempeño del arquero colombiano.

Algunos cuestionaron su seguridad bajo los tres palos, mientras que otros incluso pidieron que sea relegado al banco de suplentes.

Sin embargo, también hubo voces que llamaron a la calma, recordando que los arqueros suelen estar más expuestos al error y que un mal momento no necesariamente define su rendimiento a largo plazo.

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El reto ahora para el guardameta será recuperar la confianza tanto del cuerpo técnico como de la afición. En el fútbol profesional, la memoria es corta, pero la exigencia es constante.

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