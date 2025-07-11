CANAL RCN
Tendencias

Familiar de Alejandra Villafañe habría enviado importante mensaje a Raúl Ocampo: "Ya déjala"

La mujer tomó sus redes sociales para hacer una petición que estaría dirigida al participante de MasterChef.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
08:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los días más recientes se ha hecho viral una entrevista que el actor Raúl Ocampo ofreció para el podcast ‘Los hombres sí lloran’, de Juan Pablo Raba, en donde reveló detalles inéditos de su vida laboral y personal al destacar su contundente testimonio al haber compartido con Alejandra Villafañe durante sus últimos días de vida.

Pese a que algunos fragmentos de su entrevista ya han tomado bastante popularidad en redes, un familiar de la actriz decidió, al parecer, pronunciarse ante dichas declaraciones por parte del actor.

“Lloramos desconsoladamente”: Raúl Ocampo recuerda a Alejandra Villafañe con sentida entrevista
RELACIONADO

“Lloramos desconsoladamente”: Raúl Ocampo recuerda a Alejandra Villafañe con sentida entrevista

Familiar de Alejandra Villafañe envía indirecta a Raúl Ocampo

En las horas más recientes, Alicia Villafañe, una de las familiares de la actriz, se tomó las historias de su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje que, según cientos de internautas, estaría relacionado con las declaraciones que Ocampo ofreció sobre los últimos instantes de Alejandra.

Queremos que sepan que… no fue tan hermoso como lo dice en todas las entrevistas. Ya déjala que descanse en paz, nuestra niña se lo merece, expresó la mujer.

Sin embargo, esta reacción ha generado un amplio debate en redes sociales ya que cientos de internautas han salido en defensa del actor, quien en distintas entrevistas ha abordado dicha temática al revelar detalles inéditos de su relación con la mujer.

Ryan Castro hace sold out en tan solo dos horas para su show en el Atanasio
RELACIONADO

Ryan Castro hace sold out en tan solo dos horas para su show en el Atanasio

Raúl Ocampo recuerda su último día con Alejandra

Por otro lado, el actual participante de MasterChef Celebrity no dudó en dar a conocer detalles sobre el último día de vida que compartió con Villafañe, quien murió el 21 de octubre de 2023. Según su relato, dicho día estaba preparado para convertirse en toda una celebración ya que tenía contemplado pedir la mano de la mujer en matrimonio.

Los contundentes síntomas, generados por las quimioterapias, llevaron a que la actriz se sintiera débil y quisiera acostarse para, minutos después, dirigirse a la clínica y ser atendida de urgencia.

Sin embargo, mientras Ocampo se ausentó por unos cuantos minutos, para tomar una ducha, Villafañe presentó un ataque cardiorrespiratorio que, según el relato del actor, la llevó a que perdiera la vida.

La alzo y ya… esa fue como la última fuerza que ella tenía y se desvaneció en mis brazos, explicó el actor.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 7 de noviembre de 2025

Conciertos

Ryan Castro hace sold out en tan solo dos horas para su show en el Atanasio

Artistas

¿Lina Tejeiro y Felipe Saruma tienen una relación? La actriz habló sin filtros y esta es la verdad

Otras Noticias

Millonarios

Carlos Darwin Quintero ya decidió: dan por hecho su acuerdo tras no convencerse de Santa Fe

Carlos Darwin Quintero abandonará Pereira y dieron por hecho su acuerdo con un nuevo club tras no decidirse por Santa Fe.

UNGRD

Procuraduría acusa a exdirectores de la UNGRD por fallas en la reconstrucción de Mocoa

El Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en un proyecto de más de 185 mil millones de pesos financiado con recursos de regalías.

España

Sanguinaria célula del Tren de Aragua en España fue desmantelada en operativo de película: VIDEO

Dólar

Precio del dólar en Colombia hoy, 7 de noviembre de 2025: cae a su nivel más bajo en más de un año

Enfermedades

Estudio revela aumento de casos de infarto en jóvenes, ¿por qué?