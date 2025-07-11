Familiar de Alejandra Villafañe habría enviado importante mensaje a Raúl Ocampo: "Ya déjala"

En los días más recientes se ha hecho viral una entrevista que el actor Raúl Ocampo ofreció para el podcast ‘Los hombres sí lloran’, de Juan Pablo Raba, en donde reveló detalles inéditos de su vida laboral y personal al destacar su contundente testimonio al haber compartido con Alejandra Villafañe durante sus últimos días de vida.

Pese a que algunos fragmentos de su entrevista ya han tomado bastante popularidad en redes, un familiar de la actriz decidió, al parecer, pronunciarse ante dichas declaraciones por parte del actor.

Familiar de Alejandra Villafañe envía indirecta a Raúl Ocampo

En las horas más recientes, Alicia Villafañe, una de las familiares de la actriz, se tomó las historias de su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje que, según cientos de internautas, estaría relacionado con las declaraciones que Ocampo ofreció sobre los últimos instantes de Alejandra.

Queremos que sepan que… no fue tan hermoso como lo dice en todas las entrevistas. Ya déjala que descanse en paz, nuestra niña se lo merece, expresó la mujer.

Sin embargo, esta reacción ha generado un amplio debate en redes sociales ya que cientos de internautas han salido en defensa del actor, quien en distintas entrevistas ha abordado dicha temática al revelar detalles inéditos de su relación con la mujer.

Raúl Ocampo recuerda su último día con Alejandra

Por otro lado, el actual participante de MasterChef Celebrity no dudó en dar a conocer detalles sobre el último día de vida que compartió con Villafañe, quien murió el 21 de octubre de 2023. Según su relato, dicho día estaba preparado para convertirse en toda una celebración ya que tenía contemplado pedir la mano de la mujer en matrimonio.

Los contundentes síntomas, generados por las quimioterapias, llevaron a que la actriz se sintiera débil y quisiera acostarse para, minutos después, dirigirse a la clínica y ser atendida de urgencia.

Sin embargo, mientras Ocampo se ausentó por unos cuantos minutos, para tomar una ducha, Villafañe presentó un ataque cardiorrespiratorio que, según el relato del actor, la llevó a que perdiera la vida.