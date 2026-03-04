¿Pablo Escobar iba a secuestrar a Michael Jackson? Revelaciones inéditas de su hijo

El nombre de Pablo Escobar volvió a ocupar titulares tras el estreno de una producción documental que revive episodios poco conocidos de su vida privada.

En esta ocasión, su hijo, llamado ahora Sebastián Marroquín reveló la intención de Pablo Escobar de pagar por un concierto privado a Michael Jackson, pero luego secuestrarlo.

Confesión del hijo de Pablo Escobar sobre Michael Jackson

A lo largo de ocho episodios, el hijo de Pablo Escobar narra su infancia, en un entorno atravesado por la violencia, el miedo y decisiones extremas.

Uno de los relatos más impactantes gira en torno a su admiración juvenil por Michael Jackson, ícono global de la música en los años 80.

Según su testimonio, hacia 1988, Pablo Escobar habría considerado contratar al artista para una presentación privada en Colombia para celebrarle a su hijo un cumpleaños con un pago cercano a los tres millones de dólares.

Sin embargo, detrás de lo que parecía un capricho millonario, habría existido un plan mucho más oscuro: secuestrar al cantante tras su llegada al país para recuperar el dinero invertido.

La motivación, según se expone en la producción, estaría relacionada con el rechazo que el narcotraficante sentía hacia Estados Unidos y sus figuras representativas.

Esta historia forma parte de Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, serie documental estrenada el 1 de abril en plataformas como Disney+ y Hulu.

¿Qué motivó el supuesto plan de secuestro contra Michael Jackson?

El testimonio de Marroquín plantea que la idea no solo respondía a una lógica económica, sino también a una postura ideológica. En el contexto de finales de los años 80, las tensiones entre el narcotráfico colombiano y el gobierno estadounidense eran evidentes, especialmente por los procesos de extradición.

En ese escenario, figuras como Michael Jackson podían ser vistas como símbolos de poder cultural estadounidense. No obstante, el propio Marroquín asegura que su reacción fue determinante para frenar el plan. Al enterarse de las intenciones de su padre, decidió renunciar a su admiración por el artista.

“Fue él mismo el que me hizo sentir que todo aquello que yo amara estaría en peligro”, señala en la serie, reflejando el impacto emocional de crecer en ese entorno.

Finalmente, la supuesta operación nunca se concretó. De acuerdo con el relato, la decisión de no avanzar con la contratación del artista estuvo directamente influenciada por el cambio de actitud del joven Juan Pablo Escobar, quien dejó de manifestar interés por el cantante.

Marroquín ha insistido en que esta serie no busca glorificar la figura de su padre, sino ofrecer una mirada íntima y crítica sobre las consecuencias de la violencia. “Esta no es una serie de Pablo Escobar, es una serie de su hijo, de su familia, de lo que se vive al interior de una familia rodeada de violencia, de gente muy mala, y es una mirada única; el resto son burdas imitaciones”, mencionó.