Confirman identidades de las cinco víctimas fatales del accidente en peaje Casablanca

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó este 3 de abril las identidades de las cinco víctimas mortales del trágico accidente de tránsito reportado en la vía Bogotá - Ubaté.

El siniestro, ocurrido en la madrugada del pasado miércoles 1 de abril, se dio a la altura del peaje Casablanca, cuando un tractocamión se llevó por delante a por lo menos seis vehículos y varias motocicletas, luego de presentar una falla mecánica.

La magnitud del impacto fue tal, que se produjo una grave explosión al momento del choque.

Estas son las víctimas del accidente

De acuerdo con Medicina Legal, de los cinco muertos que dejó este accidente, uno era menor de edad.

Las otras cuatro víctimas fueron identificadas como Adelaida pereira Garcés, de 46 años; Rosalba Garcés Ríos, de 64 años; Luz Amanda Pereira Garcés, de 41 años; y Fredy Alfredo León Narváez, de 43 años.

Según las autoridades, cuatro de las víctimas, incluido el menor, iban en el mismo vehículo; mientras que la quinta persona se movilizaba en una motocicleta.

Las causas del accidente en la vía Bogotá- Ubaté

Tras el accidente, la ANI informó que el peaje sufrió afectaciones en el carril 2 y afectación parcial en el carril 3. El siniestro causó también el cierre total de la vía por varias horas, mientras se llevaba a cabo el levantamiento de los cuerpos y de los vehículos afectados.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía de Tránsito, el tractocamión habría perdido el control aproximadamente dos kilómetros antes del punto de colisión, en sentido Ubaté- Bogotá, desplazándose a alta velocidad hasta impactar contra vehículos detenidos en el peaje, entre carros, camionetas y motocicletas.