CANAL RCN
Colombia

Confirman identidades de las cinco víctimas fatales del accidente en peaje Casablanca

Cinco personas adultas y un menor fueron identificados como las víctimas mortales del accidente registrado el pasado miércoles en la vía Bogotá- Ubaté.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

abril 03 de 2026
06:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó este 3 de abril las identidades de las cinco víctimas mortales del trágico accidente de tránsito reportado en la vía Bogotá - Ubaté.

Momento exacto del accidente en peaje Bogotá-Ubaté quedó registrado en video
RELACIONADO

Momento exacto del accidente en peaje Bogotá-Ubaté quedó registrado en video

El siniestro, ocurrido en la madrugada del pasado miércoles 1 de abril, se dio a la altura del peaje Casablanca, cuando un tractocamión se llevó por delante a por lo menos seis vehículos y varias motocicletas, luego de presentar una falla mecánica.

La magnitud del impacto fue tal, que se produjo una grave explosión al momento del choque.

Estas son las víctimas del accidente

De acuerdo con Medicina Legal, de los cinco muertos que dejó este accidente, uno era menor de edad.

Las otras cuatro víctimas fueron identificadas como Adelaida pereira Garcés, de 46 años; Rosalba Garcés Ríos, de 64 años; Luz Amanda Pereira Garcés, de 41 años; y Fredy Alfredo León Narváez, de 43 años.

Según las autoridades, cuatro de las víctimas, incluido el menor, iban en el mismo vehículo; mientras que la quinta persona se movilizaba en una motocicleta.

La hipótesis detrás del trágico accidente en peaje Ubaté – Bogotá que deja cinco muertos
RELACIONADO

La hipótesis detrás del trágico accidente en peaje Ubaté – Bogotá que deja cinco muertos

Las causas del accidente en la vía Bogotá- Ubaté

Tras el accidente, la ANI informó que el peaje sufrió afectaciones en el carril 2 y afectación parcial en el carril 3. El siniestro causó también el cierre total de la vía por varias horas, mientras se llevaba a cabo el levantamiento de los cuerpos y de los vehículos afectados.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía de Tránsito, el tractocamión habría perdido el control aproximadamente dos kilómetros antes del punto de colisión, en sentido Ubaté- Bogotá, desplazándose a alta velocidad hasta impactar contra vehículos detenidos en el peaje, entre carros, camionetas y motocicletas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Meta

Autoridades investigan la muerte de dos menores en Meta: fueron encontrados en un refrigerador

Lluvias En Colombia

Con la escalera humana: habitantes del barrio Manrique salvaron a joven que fue arrastrado por la corriente

Gustavo Petro

Piden abrir investigación contra Petro por presuntas interceptaciones en caso De la Espriella

Otras Noticias

Jhon Arias

Jhon Arias y un nuevo golazo con Palmeiras: regresa a su mejor versión

El colombiano sumó un nuevo gol con la camiseta de Palmeiras y llega enchufado al debut de la Copa Libertadores en Cartagena.

Resultados lotería

Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 5 de abril de 2026

¡Los apostadores continúan con su celebración tras el sorteo del Super Astro Luna de este 5 de abril! Descubra aquí el resultado exacto.

Tecnología

Navegación cuántica en trenes: la tecnología que busca reemplazar el GPS

Andrea Valdiri

¿Cuánto vale el lujoso carro que Andrea Valdiri le regaló a su pareja? Así fue su reacción

Semana Santa

Pescado en Semana Santa: mitos, verdades y cómo sacarle el mejor provecho