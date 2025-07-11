Yina Calderón mencionó el nombre de Altafulla frente a Karina: ¿cómo reaccionó?

El mundo del internet se ha revolucionado ante la más reciente participación de Yina Calderón y Karina García en un nuevo reality internacional en donde han buscado ampliar su fanaticada en República Dominicana.

Sin embargo, las disputas entre ambas mujeres han desatado que cientos de fanáticos se enfrenten en redes sociales, pues algunas rencillas vienen desde la participación de las dos en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Yina le habla a Karina sobre Altafulla

En las horas más recientes las famosas protagonizaron una actividad en la que debían actuar y representar alguna situación popular. Por esto, ambas mujeres decidieron interpretar a dos personas pasadas de tragos al realizar diferentes comentarios sin conexión lógica alguna.

Sin embargo, en medio de la interpretación que estaban haciendo, Yina hizo mención de Andrés Altafulla al manifestar que ese era el hombre por el que aparentemente la modelo antioqueña se encontraba sufriendo.

Pese a que la mujer no mencionó ningún comentario al respecto, cientos de internautas se tomaron las redes sociales para viralizar el clip y comentar la reacción que García tuvo al quedarse inmóvil al escuchar el nombre del barranquillero.

Así mismo, los fanáticos hicieron especial énfasis en la amistad pasada que ambas mujeres sostuvieron en el exitoso reality del Canal RCN, de modo que, exaltaron su intención por ver una posible reconciliación.

Karina García habla sobre su situación sentimental

Por otro lado, Karina sorprendió a sus más fieles fanáticos al revelar que sus verdaderas intenciones al encontrarse en República Dominicana no es poseer una pareja sentimental hasta el momento.

No obstante, la mujer manifestó que ya conoce los planes de algunos de sus compañeros, quienes tendrían intenciones de vincularla sentimentalmente con uno de los participantes que se encuentran en las instalaciones de dicho recinto.

“Ya sé lo que están planeando… yo lo leí. Están planeando algo para que yo me meta con alguien… no me interesa nadie, solo me intereso por mí misma así que tranquilos”, recalcó.