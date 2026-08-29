Román regresa a Betty la fea: Diego Cadavid en la nueva temporada en Prime Video

Hoy, 25 años después de aquella profunda herida, el actor Diego Cadavid retoma su icónico papel como Román en la nueva temporada de Betty, la fea. Descubra cómo será el tenso reencuentro entre una Betty transformada y el hombre que se burló de ella en su juventud.

¿Quién es Román en Betty la fea y por qué rompió su corazón?

Mucho antes de que el doctor Armando Mendoza llegara a la vida de Beatriz Pinzón Solano, ella ya había conocido la ilusión del amor, pero también el amargo sabor de la decepción. Para los seguidores más fieles de la telenovela, el nombre de Román no pasa desapercibido. Este personaje fue uno de los primeros hombres que ocupó un lugar importante en el corazón de la protagonista en su juventud.

Sin embargo, lo que para Betty fue un cuento de hadas, terminó convirtiéndose en una cruel burla. El joven de su barrio se aprovechó de sus sentimientos e inocencia, dejando una profunda cicatriz emocional que marcó los años previos a su exitosa llegada a Ecomoda.

Betty la fea: Más fea que nunca - Amazon Prime

Diego Cadavid y su regreso a 'Betty la fea: más fea que nunca'

Ahora, 25 años después de aquel episodio, el actor colombiano Diego Cadavid vuelve a ponerse en los zapatos de Román. Este esperado regreso se consolida como una de las sorpresas más grandes de la tercera temporada, titulada Betty la fea: más fea que nunca, la cual está disponible en la plataforma de streaming Prime Video desde el 28 de agosto.

Para Diego Cadavid, este retorno significa volver a formar parte de una de las producciones más exitosas y queridas de la televisión colombiana, la cual sigue sumando nuevas generaciones de seguidores en todo el mundo.

El inesperado reencuentro de Beatriz Pinzón con su oscuro pasado La reaparición de Román en la trama no será un simple golpe a la nostalgia. Este personaje del pasado se cruzará con una Betty completamente distinta a la joven insegura de la que se burló décadas atrás.

Hoy, Beatriz Pinzón es una mujer empoderada, que ha atravesado un matrimonio turbulento, es madre y está experimentando una nueva etapa de transformaciones personales. En este contexto, el regreso de Román promete poner frente a frente a la protagonista con un fantasma de su pasado que parecía definitivamente superado. La gran incógnita de los televidentes es clara: ¿volverá Román como un simple recuerdo o será una pieza clave para desestabilizar la vida actual de Betty?.

Michel Doinel y Román: los contrastes en la vida de Betty

El regreso de Diego Cadavid no es el único que emociona a la audiencia. A esta nueva entrega se suma el esperado retorno de Michel Doinel, conocido como “El Francés”, interpretado por el actor Patrick Delmas.

Ambos personajes representan los grandes contrastes en el historial amoroso de Beatriz:

Mientras Michel simboliza al hombre caballero que estuvo dispuesto a ofrecerle un amor sincero tras su crisis en Ecomoda.

Román trae consigo la sombra de la toxicidad, el bullying y su primera gran decepción.

Desde el 28 de agosto de 2026, los suscriptores de Prime Video están descubriendo si el pasado de Beatriz Pinzón sigue teniendo cuentas pendientes y cómo enfrentará a estos dos hombres que, de una u otra manera, marcaron su vida para siempre.