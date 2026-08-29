"Dios los bendiga": los chats de 'Los Gladiadores' para asesinar al empresario Gustavo Aponte en Bogotá

El homicidio del empresario Gustavo Aponte, ocurrido el 11 de febrero de este año en el norte de Bogotá, dio un giro inesperado: la Fiscalía sostiene que los sicarios se equivocaron de víctima.

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Noticias RCN conoció los chats del grupo de WhatsApp denominado 'Los Gladiadores', donde se coordinó minuto a minuto el seguimiento, el ataque y la huida de los responsables.

Minuto a minuto del crimen de Gustavo Aponte

Los mensajes muestran cómo alias Bam Bam, señalado como jefe de la banda, inició la jornada con un mensaje paradójico: “Buenos días, Dios los bendiga, activos, necesito que todos estemos allá a las 7:30 por tardar”.

Desde ese momento, ocho integrantes del grupo comenzaron a moverse en un perímetro de diez cuadras entre la carrera 15 y la carrera 7, entre calles 84 y 86, según lo verificó la Fiscalía con las antenas de celular.

En los chats se registran reportes de llegada al sitio de escape, fotografías de la moto utilizada y referencias a la víctima. También se evidencian conversaciones sobre drogas y el arma que usarían en el ataque. Un día antes del homicidio, Bam Bam insistió en borrar evidencias y recordó la hora del encuentro: “A las 7:30 por tarde en el punto de encuentro”.

Promesas de pago y plan de fuga de 'Los Gladiadores'

Los mensajes revelan además la promesa de remuneración por el crimen. “Todos tenemos que poner de nuestra parte, porque todos vamos a ganar plata”, escribió Bam Bam en la víspera del ataque. Tras las 4:00 de la tarde del día del asesinato, la interacción en el grupo desapareció: los sicarios comenzaron a borrar huellas y activaron el plan de fuga.

La Fiscalía ya capturó a uno de los implicados y emitió tres órdenes adicionales de captura contra miembros de Los Gladiadores. El caso, que inicialmente parecía un ataque sicarial perfectamente planeado, hoy se perfila como un error fatal que dejó sin vida al empresario Gustavo Aponte y expuso la crueldad y cinismo de sus asesinos.