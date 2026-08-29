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Fabrizio Romano reveló cuál es el nuevo equipo de Daniel Muñoz: ya hay acuerdo

El lateral de la Selección Colombia finalmente saldrá del Crystal Palace, aunque se quedará en la Premier League.

Daniel Muñoz Selección Colombia
FOTO: AFP

Ángel Ballén

agosto 29 de 2026
01:14 p. m.
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Daniel Muñoz cambiará de equipo en la Premier League. El defensor colombiano pondrá fin a un ciclo de más de dos temporadas en el Crystal Palace, luego de ayudar al equipo a ganar sus primeros tres títulos de primera división en la historia.

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Desde hace varias semanas se venían mencionando rumores alrededor de Muñoz, luego de su buena actuación en la Copa del Mundo con la Selección Colombia y finalmente se dará la transferencia, aunque había mayores expectativas sobre el posible club de destino.

¿Cuál será el nuevo club de Daniel Muñoz?

Fabrizio Romano, quien es uno de los periodistas más confiables con relación al tema del mercado de fichajes, entregó su famoso "here we go" y confirmó que Daniel Muñoz será nuevo jugador del Nottingham Forest, uno de los clubes más tradicionales del fútbol inglés.

El periodista italiano explicó que será vendido por una cifra de 22 millones de libras esterlinas (unos 26 millones de euros) y que este domingo estará presentando los exámenes médicos que lo vincularán oficialmente a su nuevo club.

Nottingham Forest terminó la temporada pasada en la casilla 16 de la tabla de posiciones, a 5 puntos de la zona de descenso, por lo que no tendrá competencias internacionales, a diferencia de Crystal Palace que competirá en Europa League por ganar la Conference League.

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