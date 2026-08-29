Kevin Thobias reaparece en redes tras millonaria incautación de bienes: esto publicó

El creador de contenido Kevin Alex Thobias reapareció en redes sociales después de que se conocieran detalles del proceso de extinción de dominio sobre bienes que, según la información revelada, estarían relacionados con su patrimonio.

En una primera publicación, Thobias compartió en Instagram un video en el que aparece la finca que fue incautada por las autoridades. La historia estuvo acompañada por un par de emojis con la señal del saludo militar y la canción 'Estamos Bien', de Bad Bunny.

La publicación se conoció en medio del revuelo generado por la información sobre la extinción de dominio de bienes por $17 mil millones, proceso que involucra cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama. La operación fue adelantada en Medellín por la Dirección Especializada de Extinción de Dominio y la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras.

Posteriormente, el creador de contenido realizó una nueva publicación en sus historias de Instagram. En esta ocasión, apareció en un gimnasio de lujo con una vista panorámica a la ciudad. Para acompañar la imagen eligió la canción Bad Boys, de la película del mismo nombre.

¿Qué bienes fueron objeto de extinción de dominio a Kevin Thobias?

Las autoridades adelantan la extinción de dominio de cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama, cuyo valor conjunto asciende a $17 mil millones.

Entre los bienes figura una mansión ubicada en El Poblado, que cuenta con cancha de tenis, sala de cine, un lago, sauna y jacuzzi. En el inmueble también fueron encontrados objetos de lujo, entre ellos joyas, además de documentos y altas sumas de dinero en moneda local y extranjera.

Las viviendas y los vehículos habían sido exhibidos por Kevin Thobias en sus redes sociales. Uno de los automóviles que llamó la atención fue un Bugatti Chiron, que el creador de contenido llevó de Miami a Medellín en 2023. Según la información proporcionada sobre el caso, el vehículo tenía un valor de 3,6 millones de dólares. También llevó un Cybertruck de Tesla.

¿Por qué investigan el patrimonio de Kevin Thobias?

El proceso está relacionado con las dudas de las autoridades sobre el origen del dinero con el que el creador de contenido habría construido un patrimonio de alto valor. La información conocida señala que parte de esos recursos estaría relacionada con presuntas actividades ilícitas.

En julio de 2025, Thobias había sido capturado en Estados Unidos por presunto fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos. Era requerido por un tribunal en Puerto Rico.

Las pesquisas adelantadas en Estados Unidos señalan que, entre febrero de 2018 y diciembre de 2020, habría operado Nutragroup Holdings LLC, compañía mediante la cual vendía suplementos en Amazon Marketplace. De acuerdo con la información del caso, por medio de esta actividad habría logrado lavar activos y obtener altas sumas de dinero.