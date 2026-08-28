Sofía Vergara se une a las ayudas para apoyar a los más afectados por el terremoto en Colombia

Colombia está levantándose tras el terremoto que la golpeó contundentemente durante el pasado lunes 10 de agosto. Según los más recientes informes de la UNGRD, más de 300 personas perdieron la vida y miles se vieron damnificados al perder sus viviendas y negocios.

Ante la magnitud del evento, decenas de artistas, creadores de contenido, entre otras figuras públicas, se han sumado a ayudar al vincularse a los procesos de reconstrucción de viviendas para aquellos que lo perdieron todo.

A la causa se ha unido ahora Sofía Vergara, quien, en horas recientes, compartió un video en redes sociales para invitar a su amplia comunidad a donar específicamente a las familias cafeteras que se vieron afectadas en departamentos como el Quindío y Risaralda.

Sofía Vergara se une a las ayudas tras el terremoto

Por medio de un video, compartido en su cuenta oficial de Instagram, la actriz se unió a la Federación Nacional de Cafeteros para ayudar a la reconstrucción de las viviendas de las familias cafeteras que viven de este producto y que hoy necesitan ayuda para retomar sus labores.

“Hoy los invito a que nos unamos a súbete a la causa. Una iniciativa de la Federación Nacional de Cafeteros para ayudar a estas familias, a reconstruir sus hogares y salir adelante. Cualquier aporte, grande o pequeño, puede hacer una gran diferencia. Yo me subo a la causa, súbanse ustedes también. Pueden donar directamente a través de los canales oficiales de la Federación Nacional de Cafeteros. Colombia siempre ha sabido unirse cuando más lo necesita”, añadió.

Por supuesto, la campaña ya ha ganado amplias ovaciones por parte de los fanáticos de la mujer, quienes exaltaron su generosidad al sumarse a las ayudas que actualmente el país necesita para reparar los daños ocasionados por el fuerte terremoto.

Otros artistas ayudando a Colombia

La estrella de Hollywood no ha sido la única en anunciar su interés por ayudar al pueblo colombiano, pues en días recientes la agencia de la cantante Beyoncé dio a conocer que se donará un millón de dólares a las diferentes ONGs, como Food for the Poor y World Central Kitchen, que se están haciendo cargo de algunas ayudas.

"La donación está destinada a ayudar de inmediato a proporcionar alimentos y suministros de vivienda a las zonas más gravemente afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Chocó en la madrugada del 10 de agosto", anunciaba en un comunicado Parkwood Entertainment, la agencia de la artista.