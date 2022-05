Día de Star Wars: 10 datos curiosos que quizás no conocías

Star Wars es uno de los fenómenos culturales más importantes que la humanidad ha vivido. Y aunque no seas fan de la franquicia, seguro conoces algún aspecto de ella y has visto alguna referencia, especialmente cada 4 de mayo, cuando se celebra el día para recordarla.

Así que, en medio de esta tradicional fecha, te vamos a dejar 10 datos curiosos para que conozcas aún más de Star Wars y veas la importancia que tiene a nivel cultural en esta época moderna.

10 datos curiosos de Star Wars

¿De dónde sale el 4 de mayo?

El origen de esta celebración anual se da gracias a frase más icónica: "May the force be with you" (Que la fuerza te acompañe), que fue pronunciada en la primera película en 1977. Pero dos años después, el 4 de mayo de 1979, Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra del Reino Unido y el diario London Evening News publicó ese día: "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations" (Que el 4 esté contigo, Maggie. Felicidades). Lo que dio la ida de tomar ese día como referencia.

El dinero recaudado en películas

Star Wars es una de las franquicias de películas que más dinero ha ganado. En sus 12 producciones lanzadas ha recaudado más de 10.033 millones de dólares, siendo Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015) la que más generó, con un total de 2.68 millones de dólares, y Star Wars: La guerra de lo clones (2008) la que menos ganó, con 68 millones de dólares.

El dinero recaudado en otros productos

Star Wars no es solo películas, su universo es tan grande que cuenta con una gran cantidad de juguetes, videojuegos, libros y merchandising de todo tipo. Este es el aspecto que más genera dinero y de hecho algunas películas se financiaron gracias a ellos. Según Forbes, el promedio de recaudación al año en juguetes es de 19 mil millones de dólares, de libros de 1.800 millones dólares y de videojuegos de 3.400 mil millones de dólares. Dinero que también llega a Disney, porque la empresa adquirió sus derechos en 2012 cuando compró LucasFilm por 4 mil millones de dólares.

Las dos frases que se repiten

Ya pasando a datos curiosos de las películas, hay dos frases que se siempre aparecen en todas las producciones de la saga, una es la tradicional ‘Que la fuerza te acompañe’ y la otra es ‘Tengo un mal presentimiento sobre esto’. Sin importar quién lo diga, siempre vas a escuchar estas dos frases en las películas de Star Wars.

Objetos convencionales pasados como tecnología

Star Wars no solo es conocido por el avance tecnológico que le dio al cine, sino también por brindar conceptos de avance como los hologramas, vehículos voladores, robots y demás. Pero hay dos casos en los que dos objetos normales se hicieron pasar como grandes avances tecnológicos. Uno es una máquina de helados que se pasó como una base de datos de la Rebelión, esto ocurrió en Star Wars: Episodio V El Imperio Contraataca. El segundo fue una rasuradora que ‘actuó’ como el comunicador que hizo Qui-Gon Jinn.

El idioma de Chewbacca es de animales

El sonido es uno de los grandes avances de Star Wars y para generar el idioma de Chewbacca la producción decidió hacer una mezcla de sonidos de animales como osos, morsas, tejones y leones, por eso es tan único.

Hay 248 razas alienígenas

El universo de esta franquicia es tan grande que las razas alienígenas son 248 en total, aunque hay varias aún sin identificar como los Yoda, Iokath, Maz Kanata, Bendu y Sexto Hermano. Lo que seguro da pie a la creación de más contenido para profundizar sobre ellos algún día.

Yoda tiene un animal registrado

Hablando de Yoda, el gran impacto que generó el Maestro Yoda hizo que un grupo de científicos le pusieran su nombre a un animal oceánico en 2012, que es una especie de gusano marino y cuyos tentáculos son caídos, muy similares a las orejas del personaje, lo que inspiró a los que lo hallaron.

ET en Star Wars

George Lucas y Steven Spielberg son grandes amigos, lo que generó que ambos hicieran referencias en dos de sus grandes películas. En E.T. podemos ver a un niño disfrazado con la máscara del Maestro Yoda y luego, en Star Wars: La amenaza fantasma, durante una junta en el senado se pueden ver extraterrestres con la misma forma de E.T.

El orden de las películas

Una de las cosas más extrañas de Star Wars es la numeración de sus películas. Si bien la primera, de 1977, salió sin número, luego en 1981 hubo un reestreno y se le puso Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza, lo que confundió a muchos cuando salió el episodio V. Todo esto para que luego en 1999 se iniciara una trilogía en forma de precuela que sería el ‘inicio de la saga’. Todo esto lo hizo George Lucas para generar dudas en los fans y también por temas narrativos y de producción.

