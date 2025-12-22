Famoso encaró a Aida Victoria Merlano por sus cambios constantes de pareja y el video explotó en redes

Un comentario espontáneo, dicho sin rodeos y frente a cámaras, fue suficiente para encender las redes sociales.

El creador de contenido Emiro Navarro y la influenciadora Aida Victoria Merlano volvieron a captar la atención digital tras un video que se viralizó por el tono directo y cargado de humor con el que se abordó uno de los temas más comentados alrededor de la empresaria: su vida sentimental.

El clip, grabado durante un encuentro público reciente, muestra a ambos intercambiando comentarios en un ambiente relajado.

Sin embargo, fue una frase puntual de Emiro la que desató risas, reacciones y miles de reproducciones, al señalarle directamente a Aida que su historial amoroso ha cambiado con frecuencia, una crítica que ella misma reconoce recibir de manera constante en redes sociales.

El comentario de Emiro Navarro sobre Aida Victoria Merlano

En el video, Aida Victoria hace referencia a los señalamientos que suele enfrentar por parte de usuarios que cuestionan la cantidad de relaciones que ha tenido.

En lugar de evadir el tema, Emiro opta por responder con ironía y franqueza, admitiendo que esos comentarios no están del todo alejados de la realidad, aunque inmediatamente matiza la situación con un mensaje de apoyo.

La escena fue interpretada por muchos como una muestra de amistad genuina, donde el humor se convierte en una forma de respaldo.

Lejos de un ataque, el creador de contenido defendió a Merlano destacando que, más allá de la duración de sus relaciones, ella actúa desde la honestidad emocional, una idea que conectó con buena parte de la audiencia digital.

Redes sociales reaccionan al cruce entre Aida Victoria y Emiro

El momento no tardó en replicarse en plataformas como Instagram, TikTok y X, donde los usuarios destacaron la naturalidad del intercambio y la química entre ambos.

Para muchos seguidores, el video refleja una conversación que suele darse en privado, pero que esta vez quedó registrada de forma pública y sin filtros.

El episodio también coincide con el lanzamiento de “Los amores de Victoria”, el libro en el que Aida Victoria Merlano expone reflexiones personales sobre sus relaciones, decisiones sentimentales y aprendizajes emocionales.

En ese contexto, el video fue interpretado como una extensión del mensaje del libro: hablar del amor sin idealizaciones ni miedo al juicio.

Mientras el clip sigue acumulando visualizaciones, el nombre de Emiro Navarro se suma a la conversación mediática, consolidando su estilo directo y auténtico.

RELACIONADO Aida Victoria Merlano habría dado a entender el verdadero motivo por el que terminó con Juan David Tejada

Por su parte, Aida Victoria vuelve a demostrar que convertir la crítica en contenido sigue siendo una de sus mayores fortalezas en el ecosistema digital.