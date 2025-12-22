Alta funcionaria del Gobierno Trump le dejó contundente mensaje a Maduro: “Tiene que irse”

Durante una entrevista con Fox News, la secretaria de Seguridad Kristi Noem le dio un contundente mensaje a Nicolás Maduro, líder del régimen en Venezuela.

Uno de los acontecimientos más importantes de 2025 ha sido el despliegue militar de Estados Unidos en las costas cercanas a Venezuela. Los buques más imponentes de su arsenal han estado por varios meses en el Caribe y Pacífico.

¿Maduro está rodeado por EE. UU.?

El propósito ha sido evitar que el narcotráfico proveniente de Sudamérica siga “envenenado a los norteamericanos”, tal y como lo ha calificado el propio presidente Donald Trump.

Por eso, los aviones caza han destruido una gran cantidad de embarcaciones que presuntamente eran narcolanchas. El Departamento de Guerra ha divulgado las imágenes de las operaciones, mostrando los momentos exactos de las explosiones.

No obstante, el despliegue ha tenido otro propósito: aumentar la presión sobre el régimen. Tanto así que hace algunos días, Trump aseguró que Venezuela está rodeada, haciendo referencia a que Maduro no tendría un camino para huir.

El mensaje de Noem a Maduro

El republicano también declaró que el régimen ha robado activos petroleros, con los que estaría financiándose y dándole recursos al narcotráfico. A modo de respuesta, ordenó el bloqueo de petroleros sancionados que entraran y salieran de suelo venezolano.

Además, lo acusan de ser la cabeza del Cartel de los Soles, una estructura criminal conocida hace varios años que tendría implicados a otros funcionarios del régimen. Por Maduro hay una recompensa de 50 millones de dólares.

En diálogo con el medio de comunicación norteamericano, a Noem le preguntaron sobre el despliegue y el bloqueo de los petroleros. “No solo estamos interceptando barcos, sino también enviando un mensaje al mundo de que no puede tolerarse la actividad ilegal”, respondió.

Asimismo, declaró que Maduro estaría relacionado directamente en estas actividades, por lo cual es necesaria su salida: “Él tiene que irse”.