CANAL RCN
Colombia

ONU denuncia 277 secuestros y reclutamiento de menores en Arauca durante 2025

La ONU llamó al Estado colombiano a fortalecer la presencia institucional en Arauca, garantizar justicia y reparación para las víctimas.

Foto: ONU

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
06:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, denunció tras su visita a Arauca que las víctimas del conflicto armado en la región viven con dolor, miedo y la sensación de abandono estatal.

Exfuncionario en Arauca sería testaferro del ELN: informe de inteligencia entregó grave revelación
RELACIONADO

Exfuncionario en Arauca sería testaferro del ELN: informe de inteligencia entregó grave revelación

"Las víctimas de múltiples vulneraciones de derechos humanos con las que me reuní en Arauca viven con dolor, miedo y la sensación de que han sido olvidadas por el Estado, por todos, excepto por los grupos armados no estatales, cuya dura opresión es insoportable. Se merecen algo mejor", afirmó.

Campbell advirtió que la población no puede denunciar por el control ejercido por los grupos armados: "No pueden denunciar porque los grupos armados no estatales vigilan todo: revisan los celulares, saben quién entra y quién sale de las casas y quién transita por las carreteras. Esto destruye el tejido social y la confianza entre vecinos y en las instituciones del Estado".

"Nos los encontramos frente a frente y lo que hicieron fue disparar": gobernador de Arauca
RELACIONADO

"Nos los encontramos frente a frente y lo que hicieron fue disparar": gobernador de Arauca

Privaciones de libertad y control social

ONU Derechos Humanos documentó en Arauca al menos 530 casos de personas privadas arbitrariamente de su libertad entre 2023 y 2025, con un incremento sostenido: 90 casos en 2023, 163 en 2024 y 277 en 2025. Muchas de estas víctimas fueron asesinadas, otras liberadas y cerca de 200 permanecen desaparecidas.

La organización señaló que estas prácticas, atribuidas a grupos armados no estatales, son utilizadas como estrategia de control social y territorial. Además, se registraron homicidios selectivos, desapariciones, amenazas contra defensores de derechos humanos, reclutamiento de menores, uso de escuelas y la instalación de minas antipersonal en municipios como Arauquita, Tame, Puerto Rondón y Sácama.

Nuevo ataque en Arauquita: Batallón Energético y Vial N.1 fue blanco de explosivos
RELACIONADO

Nuevo ataque en Arauquita: Batallón Energético y Vial N.1 fue blanco de explosivos

Reclutamiento de menores y ataques a defensores

Durante 2025, ONU documentó 55 casos de afectación de derechos contra niños y adolescentes en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento o utilización. Campbell calificó esta práctica como un crimen de guerra y recordó que la legislación colombiana lo tipifica como delito.

En paralelo, la entidad verificó el homicidio de tres defensores de derechos humanos en 2025, tras los 16 asesinatos registrados en 2024. Aunque la cifra disminuyó, la ONU advirtió que ello responde al temor generado por la violencia y no a un aumento en las medidas de protección. Campbell destacó la valentía de quienes continúan trabajando por los derechos humanos en la región, pese a las amenazas y la estigmatización.

La ONU llamó al Estado colombiano a fortalecer la presencia institucional en Arauca, garantizar justicia y reparación para las víctimas, y destinar recursos efectivos para la prevención y protección de las comunidades afectadas por el conflicto armado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Cárcel para extranjero que contactó a una adolescente para tener relaciones sexuales en Medellín

Fiscalía General de la Nación

Capturado sujeto que atacó, con un cuchillo, a su pareja sentimental en la vivienda donde residía con ella

Elecciones presidenciales 2026

Paloma Valencia confirma participación en la Gran Consulta interpartidista

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Alta funcionaria del Gobierno Trump le dejó contundente mensaje a Maduro: “Tiene que irse”

La secretaria de Seguridad Kristi Noem fue preguntada sobre el bloqueo de petroleros y el despliegue militar.

León de México

El futbolista colombiano que llegará a León tras el adiós de James Rodríguez: ¿Quién es?

El club León de México le apostará a un goleador colombiano para reforzar su ataque en 2026 tras la salida de James Rodríguez. ¿De quién se trata?

Gasolina

El ACPM subió $100 antes de cerrar el año: así quedó el precio en las principales ciudades

Aida Victoria Merlano

Famoso encaró a Aida Victoria Merlano por sus cambios constantes de pareja y el video explotó en redes

Enfermedades

Ecuador confirmó el primer contagio de la 'supergripe' H3N2 variante K: hay llamado a los ciudadanos