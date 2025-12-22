El ACPM subió $100 antes de cerrar el año: así quedó el precio en las principales ciudades
Un nuevo golpe para el bolsillo de los colombianos, luego de que la Creg anunciara un ajuste en el precio del diesel.
Noticias RCN
04:20 p. m.
El Gobierno Nacional anunció un nuevo golpe para el bolsillo de los colombianos antes de finalizar el 2025.
De acuerdo con una comunicación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, el precio del ACPM o diesel subió $100 pesos desde el 20 de diciembre.
En un documento, la Creg aseguró que la decisión se tomó teniendo en cuenta el valor del ingreso al productor o importador de la gasolina corriente, ACPM-Diésel y el de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles, fijados por los Ministerios de Hacienda y Minas.
¿En cuánto quedará el precio del diesel?
De esta forma, el precio del galón de diésel para las 13 ciudades principales del país quedará de la siguiente manera:
- Bogotá: $11.176
- Medellín: $11.198
- Cali: $11.318
- Barranquilla: $10.861
- Cartagena: $10.827
- Montería: $11.077
- Bucaramanga: $10.932
- Villavicencio: $11.276
- Pereira: $11.259
- Manizales: $11.254
- Ibagué: $11.167
- Pasto: $10.238
- Cúcuta: $8.932
En promedio, el precio del galón de ACPM rondará los $10.885 a nivel nacional antes de finalizar el año.