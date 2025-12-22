CANAL RCN
Tendencias

"Que saque sus pruebas": arden las redes por nueva polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano publicó nuevas capturas de pantalla y dejó un 'picante' mensaje en las redes sociales. ¿Qué ocurrió?

Foto: @aidavictoriam y @elreydelosagropecuarios_ en Instagram.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
12:19 p. m.
En los últimos días, 'La piquiña', el reconocido creador de contenido colombiano que publica videos de bromas en sus redes sociales, reavivó la tensión entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada.

Este joven influencer, que ha coincidido con la expareja de Aida Victoria Merlano en 'la mansión de los famosos' de Westcol, afirmó en vivo que vio una transferencia que realizó Juan David Tejada y dio a entender que la barranquillera habría mentido.

En consecuencia, luego de que esa grabación se hizo viral, Aida Victoria Merlano no se quedó callada, sino que emitió un 'picante' mensaje y compartió nuevas capturas de pantalla.

Esta fue la declaración que hizo 'La piquiña' y volvió a generar polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

Hace unos días, 'La piquiña' estuvo junto a Juan David Tejada en una tienda de ropa y, mientras que el empresario del sector agropecuario se medía unos tenis, lo defendió de las afirmaciones que ha realizado Aida Victoria Merlano.

"El hombre que día me mostró una transferencia que le mandaba a Aida. ¿Puedo decir el precio o mejor me quedo callado?", indicó 'La piquiña'.

Además, junto al video que se hizo viral, escribió la siguiente frase:

Aida mintió sobre el agro.

¿Cuál fue la respuesta de Aida Victoria Merlano en una nueva polémica con Juan David Tejada, su expareja?

A raíz de las declaraciones de 'La piquiña', Aida Victoria Merlano compartió dos capturas de pantalla en las que mostró que en noviembre del 2025 le escribió a Juan David Tejada por WhatsApp para avisarle que debía el arriendo del apartamento en el que viven sus hermanas y que a ella le había tocado hacer el pago para evitar reportes en su contra.

"Seguro la transferencia que te mostró es del arriendo del apartamento de las hermanas, en el que debía tres meses y, como estaba a nombre de mi empresa, me tocó pagarlo a mí y él me reembolsó", aseguró Aida Victoria Merlano.

"A mi hijo lo sostengo yo sola. Él nunca me ha dado un peso y si yo soy una mentirosa que saque sus pruebas, pero que no me difame", complementó.

