El futbolista colombiano que llegará a León tras el adiós de James Rodríguez: ¿Quién es?

El club León de México le apostará a un goleador colombiano para reforzar su ataque en 2026 tras la salida de James Rodríguez. ¿De quién se trata?

León México
Foto: Club León

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
05:09 p. m.
El proyecto deportivo del Club León comienza a tomar forma tras la salida de James Rodríguez, un ciclo que generó grandes expectativas, pero que no logró los resultados esperados en la Liga MX.

Con la mira puesta en volver a competir por los primeros lugares, la dirigencia de la ‘Fiera’ ya trabaja en la reestructuración de su plantel y uno de los focos principales está en reforzar el frente de ataque con un delantero colombiano.

La ausencia de un goleador fue uno de los factores que más pesó en el rendimiento reciente del equipo de Guanajuato. Durante el último semestre, León no logró consolidar una ofensiva contundente que le permitiera clasificarse en medio de la salida de varios referentes y la falta de eficacia frente al arco rival.

León busca un nuevo referente ofensivo tras la salida de James Rodríguez

Aunque la etapa de James Rodríguez en México no dejó títulos, el club no ha cerrado la puerta al talento colombiano. Por el contrario, León ratificó su interés en ese mercado con la incorporación del arquero Jordan García, procedente de Fortaleza CEIF, y ahora apunta a sumar un atacante que marque diferencia inmediata.

Con la salida de jugadores clave en ofensiva, la directiva identificó como prioridad la llegada de un delantero con recorrido, regularidad goleadora y conocimiento del fútbol mexicano. El objetivo es claro: recuperar poder ofensivo y construir un equipo competitivo de cara a la temporada 2026, en la que León espera volver a ser protagonista.

Diber Cambindo, el colombiano que estaría en la mira de la ‘Fiera’

De acuerdo con información proveniente desde México, el nombre que más fuerza ha tomado es el del delantero Diber Cambindo, actual figura del Necaxa y uno de los atacantes más efectivos de los últimos torneos en la Liga MX.

El futbolista, que ya tuvo paso por clubes como Cruz Azul, ha logrado consolidarse como un goleador constante y confiable.

Sus números respaldan el interés: Cambindo acumula más de 30 goles en menos de 70 partidos en el fútbol mexicano y fue campeón de goleo en el Torneo Clausura 2024, cifras que lo convierten en una de las piezas más apetecidas del mercado.

De acuerdo con el periodista Mariano Olsen, las conversaciones estarían avanzadas y que su llegada podría concretarse en los próximos días, una vez se defina oficialmente su salida del Necaxa.

De confirmarse la operación, León apostaría nuevamente por un colombiano para liderar su ataque, esta vez con la misión clara de convertir goles y devolverle protagonismo a un equipo que busca dejar atrás un periodo de transición y reencontrarse con la competitividad en la Liga MX.

