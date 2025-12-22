Ecuador confirmó el primer contagio de la 'supergripe' H3N2 variante K: hay llamado a los ciudadanos

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador confirmó el primer caso de influenza A(H3N2) variante K en el país, identificado en un paciente de la región Austro. El paciente se encuentra bajo control médico.

La detección se realizó a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica nacional, lo que permitió un diagnóstico oportuno y la activación inmediata de los protocolos de seguimiento clínico y control sanitario establecidos para infecciones respiratorias de interés en salud pública.

¿Por qué la variante K ha generado atención internacional?

A nivel global, la influenza A(H3N2) variante K ha sido detectada en varios países durante la temporada 2025–2026, especialmente en regiones del hemisferio norte. Autoridades sanitarias internacionales han observado que este subclado ha ganado predominancia en algunos sistemas de vigilancia, asociándose a un aumento temprano de casos de gripe estacional.

Este comportamiento explica la atención mediática y científica que ha recibido, aunque no se ha declarado ninguna alerta pandémica ni emergencia sanitaria internacional.

La principal preocupación de los organismos de salud radica en que una mayor transmisibilidad puede traducirse en un aumento del número total de casos, lo que incrementa la presión sobre los servicios de salud, especialmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Vigilancia, prevención y vacunación en Ecuador

El Ministerio de Salud indicó que la aparición de este primer caso forma parte de los escenarios previstos dentro de la vigilancia rutinaria de influenza. Las autoridades recomiendan mantener medidas preventivas conocidas, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios y la consulta oportuna a los servicios de salud ante signos de alerta.

Asimismo, el Ministerio recordó que la vacunación contra la influenza está disponible de manera gratuita en los centros de salud del país, con énfasis en los grupos prioritarios. Si bien las variantes de influenza pueden presentar cambios genéticos, la vacunación sigue siendo una herramienta clave para reducir complicaciones graves, hospitalizaciones y mortalidad asociadas a la gripe.