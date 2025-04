Entre risas, retos y mucha acción: así vive Diego Cadavid la serie ‘Manes’

Para el reconocido actor y músico colombiano Diego Cadavid, su participación en la exitosa serie de Estudios RCN para Prime Video, ‘Manes’, ha sido mucho más que un proyecto profesional. El rodaje de la serie se ha convertido en una gratificante aventura, marcada por la camaradería, el entusiasmo ante los nuevos desafíos y el orgullo por la evolución del proyecto desde el inicio del proyecto.

Diego destaca varios factores que, al unirse en un proyecto tan ambicioso como Manes, hacen que el ambiente durante el rodaje sea beneficioso para todos. Desde la conformación del equipo, la estructura de los libretos y el rodaje. Destacando la conexión humana que, según el actor, ha sido un pilar fundamental para disfrutar plenamente de la experiencia.

Por otro lado, la llegada de nuevas temporadas de esta producción que se ha posicionado como una de las preferidas del público en la plataforma, desde su estreno, ha significado para su personaje, Ricardo, un sin fin de situaciones y retos que Cadavid ha recibido con los brazos abiertos.

Entre más retos me pongan y más cosas me pongan, soy feliz. Como ya muchas personas han visto, a Ricardo le pasan muchas cosas durante las temporadas. Entonces eso me divirtió mucho .