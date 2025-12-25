Cifras revelan que ya van 115 quemados por pólvora en Antioquia

La Gobernación de Antioquia compartió un comunicado reiterando el llamado a celebrar las fiestas de fin de año sin el uso de pólvora, tras conocerse un nuevo reporte de personas lesionadas durante la noche de Navidad.

Balance de quemados con pólvora en Antioquia: ¿Cuántos van?

A través de la campaña “Soy Antipólvora: la alegría no se quema, se comparte”, las autoridades departamentales insisten en la prevención y la responsabilidad ciudadana para evitar tragedias durante esta temporada.

Según la Secretaría de Salud e Inclusión Social, con datos validados por el Instituto Nacional de Salud, entre las 8:00 a. m. del 24 de diciembre y las 8:00 a. m. del 25 de diciembre se registraron 19 nuevos casos de lesiones por pólvora en Antioquia, elevando el acumulado a 115 personas afectadas en lo que va del periodo de vigilancia.

En comparación, para la misma fecha del año anterior se habían reportado 104 casos.

Los municipios con casos reportados incluyen Medellín, Remedios, Sonsón, San Luis, El Carmen de Viboral, Itagüí, Puerto Nare, El Peñol, San Vicente y Puerto Triunfo.

Entre los lesionados hay menores de edad y adultos, tanto manipuladores de pólvora como observadores, con afectaciones que van desde quemaduras de primer y segundo grado hasta lesiones graves como daños oculares y amputación de dedos.

De acuerdo con el informe oficial, la ocupación de las unidades de quemados para adultos y niños en Antioquia se encuentra al 100%.

Aunque no se han presentado casos de intoxicación por fósforo blanco ni por metanol en el departamento, la Gobernación reiteró que el uso de pólvora sigue representando un alto riesgo, especialmente para niños y adolescentes.

Antioquia ya suma 115 quemados con pólvora

Marta Cecilia Ramírez Orrego, secretaria de Salud e Inclusión Social, se refirió al respecto e indicó que “seguimos acumulando lesionados por pólvora gracias a la irresponsabilidad de aquellos que creen que la Navidad es para celebrarla poniendo en riesgo su propia integridad y la de sus vecinos. Ya llevamos 10% por encima del año anterior y lo lamentable es que el día de ayer sumamos siete menores de edad lesionados por pólvora y entre ellos uno con amputación de sus dedos”.