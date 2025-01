En video: Eduardo Luis fue fichado por 'El Juego del Calamar' y así narró la segunda temporada

La segunda temporada de 'El Juego del Calamar', una serie que cautivó a los espectadores desde la primera parte, se estrenó el 26 de diciembre y en la actualidad ocupa el primer lugar entre las tendencias de series en Netflix.

Y, con la intención de que cada vez más personas en Colombia se unan a la historia y conozcan los retos de supervivencia a los que se enfrentan los personajes de 'El Juego del Calamar' para mejorar su realidad económica, Netflix fichó a Eduardo Luis, el narrador del Fútbol Profesional Colombiano, y le asignó el reto de relatar algunos de los juegos de la serie para promocionarla.

¿Cuál fue el resultado? ¿Qué comentarios característicos utilizó Eduardo Luis en la segunda temporada de 'El Juego del Calamar'? Estos son los detalles:

Video: así narró Eduardo Luis la segunda temporada de 'El Juego del Calamar'

Eduardo Luis visualizó varias de las escenas tráiler de la segunda temporada de 'El Juego del Calamar' y se animó a relatarlas para generarles emociones a los espectadores y despertarles la curiosidad de qué pasa en cada uno de los siete capítulos.

"Amigas y amigos, un placer saludarlos, bienvenidos a la segunda temporada de 'El Juego del Calamar', pidan domicilio", inició afirmando Eduardo Luis en el video promocional de Netflix, recreando la frase que utiliza cada vez que comienza un partido del Fútbol Profesional Colombiano.

Además, a lo largo del video usó otras frases que hacen parte de su sello personal tales como "empieza el consumo de uña", "dale con todo como a Eduardo Luis en Twitter", "uno, dos, tres, ¿cuántos que me voy? y 'rinde más que una caja de arroz chino'.

Vea el relato completo del narrador del Canal RCN y Win Sports para promocionar la segunda temporada de 'El Juego del Calamar':

¿Cómo anunció Netflix el fichaje de Eduardo Luis para narrar 'El Juego del Calamar'?

Netflix Colombia se animó a utilizar las frases de Eduardo Luis y escribió un emocionante mensaje junto al video promocional del relator.

"¡To to to to to tomaaaa! Pidan domicilio y pongan 'El Juego del Calamar', que esta nueva temporada se las narra el toxi relator", enfatizó Netflix.

En ese sentido, muchos internautas escribieron comentarios positivos como 'esto me convenció de ver la serie', 'debería narrar en los capítulos' y 'qué crack, pidan domicilio'.