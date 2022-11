¿Ardida o enamorada? La reflexión sobre el amor de Lina Tejeiro que afectó a su ex

Lina Teiejiro es una de las influenciadoras más seguidas en las redes sociales en Colombia, además de una actriz reconocida que ha hecho varias producciones en la televisión nacional, por esta razón cada vez que pasa algo con su vida se vuelve noticia y mucho más cuando se trata de temas del amor.

Esta vez sorprendió con un sentido mensaje en sus redes sociales en el que envió un mensaje oculto a su ex novio Juan Duque. La colombiana textualmente puso: “Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, Traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”.

¿Qué quería decir Lina Teieiro con este mensaje?

Hace tan solo unos días se confirmó la ruptura entre el cantante paisa Juan Duque y la actriz llanera Lina Tejeiro. Y parece que ella sigue sufriendo por la tusa, pues con estas palabras evidencia que no al está pasando bien. El Rimel sería Duque, de quien se podría decir que se le fue apagando la llama del amor y cuando no se sentía bien con él, lo botó.

Según Juan Duque, los motivos del final de la relación no fue por una infidelidad como muchos pensaron en su momento y aprovechó para revelar que llevaban más de 15 días sin comunicación alguna y que desconoce porque ella está haciendo comentarios sobre él, cuando nunca hizo nada negativo en su relación.

Juan Duque habría respondido a palabras de Lina Tejeiro

Tras la polémica que generó el pronunciamiento de Lina, parece ser que Juan se vio motivado a pronunciarse en su cuenta oficial de Twitter, donde aprovechó los tuits de algunos usuarios para expresar lo que sentía por Lina y escribió: "Que te vaya bien mal y que el karma te ponga de prioridad, pero mami no es por echarte la sal", escribió el usuario, a lo que Juan Duque respondió reiterando que le parece muy "hijue$%& esa pieza visual".

A parte de este comentario, fue el propio Juan el que acabó de echarle "leña al fuego" al cambiar su nombre en esta misma red social por Rimel Albeiro, misma palabra con la que lo comparó Tejeiro en su polémico tweet.