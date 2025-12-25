CANAL RCN
Internacional

Actualizan listado de países que no requiere de visa para los colombianos: estos son

Son más de cien países a los que no se necesita este documento pars su ingreso.

Visa para Estados Unidos
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 25 de 2025
11:21 a. m.
Tras la reciente entrada en vigor del acuerdo de exención de visado con Bielorrusia a finales de 2025 y la ratificación de convenios en el sudeste asiático, los ciudadanos colombianos inician este año con acceso a más de 130 destinos internacionales sin necesidad de tramitar una visa tradicional.

Este fortalecimiento del documento nacional no solo responde a una estrategia de "puertas abiertas", sino a la estabilidad de los acuerdos con el Espacio Schengen y el bloque del Mercosur, consolidando al pasaporte colombiano en el top 30 de los más influyentes a nivel global según el último Passport Index.

La lista de países exentos se divide en tres categorías principales: exención total (solo pasaporte), ingreso con cédula digital (en Sudamérica) y destinos con autorización electrónica o visa al arribo (Visa on Arrival).

Listado de países a los que no se requiere ingresar con visa en 2026

  • Europa: Más de 30 naciones, incluyendo a potencias como Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido (que eliminó el requisito en 2022). Se suman países fuera de la UE como Albania, Serbia, Turquía y la reciente adición de Bielorrusia.
  • América: Casi todo el continente está abierto. En el Cono Sur y la región Andina (Argentina, Brasil, Chile, Perú, etc.), los colombianos pueden transitar incluso con la Cédula de Ciudadanía Digital. En Centroamérica, destinos como Costa Rica, Panamá y República Dominicana mantienen la exención.
  • Asia y Oceanía: La apertura de Indnesia en 2025 y la estabilidad en destinos como Corea del Sur, Singapur, Filipinas y los Emiratos Árabes Unidos facilitan los viajes de negocios y turismo de lujo.

Pese a la ausencia de visa, el 2026 introduce el mayor cambio técnico en décadas para quienes viajan a Europa. A partir del último trimestre de este año, entra en plena operación el permiso ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes).

El ETIAS no es una visa, sino una autorización de seguridad obligatoria. Los colombianos deberán tramitarla en línea antes de su vuelo, pagando una tasa aproximada de 7 euros (exenta para menores de 18 y mayores de 70 años).

Asimismo, el Sistema de Entradas y Salidas (EES) ha comenzado a reemplazar el sellado físico de pasaportes por un registro biométrico en las fronteras europeas, agilizando el paso, pero exigiendo que el viajero tenga sus documentos en regla y un seguro de salud vigente.

 

