Junior le quitó el título a Deportes Tolima y también se quedaría con una de sus figuras

Junior de Barranquilla celebró la estrella de Navidad tras superar en la gran final a Deportes Tolima, pero el equipo no se quedó solamente en los festejos, sino que ya están trabajando de lleno en la confección de la nómina que competirá en la Copa Libertadores 2026.

Recientemente se confirmó que Jannenson Sarmiento será jugador del 'Tiburón' tras llegar a un acuerdo con Unión Magdalena para la compra de sus derechos deportivos, pero hay otro nombre en carpeta y está muy adelantado para sumarse a la nómina de Alfredo Arias.

Este sería el segundo fichaje de Junior

De acuerdo a lo reportado por el periodista Pipe Sierra, Junior llegó a un acuerdo con el jugador Kevin Pérez, quien termina contrato con Deportes Tolima y queda como agente libre. Varios clubes estaban tras la pista, pero terminaría llegando al campeón.

Kevin Pérez es un extremo de 28 años, quien durante el último semestre fue reconvertido a un enganche jugando detrás del '9'. Tiene experiencia en clubes como Leones y Atlético Bucaramanga, pero es canterano de Deportes Tolima.

En declaraciones recientes, el técnico del 'Pijao', Lucas González, comparó las características de Pérez con las de Andrés Iniesta, destacando su tranquilidad con el balón en los pies y razón por la cual dio resultados jugando por el medio.