Eidevin reapareció en redes sociales y reaccionó a la reciente eliminación de Karola

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia manifestaron su asombro ante la más reciente salida de Karola Alcendra, quien se convirtió en la primera participante en ser eliminada con una votación en negativo por parte del público.

Por esto, la mujer ya es tema de conversación en redes sociales ya que incluso Eidevin, el más reciente expulsado del juego, tomó sus cuentas para hablar sobre lo sucedido tanto con su situación como la eliminación de la mujer.

¿Qué dijo Eidevin sobre Karola Alcendra?

Eidevin y Karola protagonizaron uno de los encuentros más comentados durante las semanas recientes ya que lograron ser la última pareja de participantes con un vínculo sentimental dentro del juego.

Por esto, ahora su reacción ante la eliminación de la mujer ya se tomó las redes sociales. El hombre decidió compartir una fotografía junto a un sentido mensaje con el que exaltó su participación y su opinión por la decisión del público.

“Dicen que los finales son tristes, pero contigo entendí que algunos finales solo anuncian comienzos más grandes. Tú dices que el juego terminó, pero tu momento apenas empieza y yo he tenido el privilegio de verlo desde el primer día. Tu luz no cabe en una casa, tu talento no tiene techo y tu esencia deja huella donde pisa”, exaltó el famoso.

Por supuesto, su post generó cientos de reacciones en sus redes sociales ya que varios internautas manifestaron su felicidad con la decisión del hombre al apoyar a Alcendra. No obstante, otros usuarios expresaron su alegría tras haber presenciado la eliminación de ambos jugadores en una misma semana.

Eidevin habló de su expulsión en La Casa

Por otro lado, el hombre también aprovechó su aparición en redes para hablar sobre su más reciente expulsión con la que marcó un hito en la historia del reality al hacer, de la tercera temporada, la edición con el mayor número de expulsiones hasta ahora.

“Estoy bien, ya estoy un poco mejor. Fueron tres días sin celular y sin saber lo que estaba pasando. Gracias por tanto apoyo, gracias por el cariño. Tocó salir, no de la mejor manera, pero son cosas que uno debe ir aprendiendo. Aquí hay corazón para todos (...) gracias”, manifestó el hombre.