“Castigaron la grosería”: las reacciones más polémicas a la eliminación de Karola

La décimo cuarta semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026 dio inicio con un giro rotundamente inesperado, pues la mayoría de los participantes manifestaron su asombro al ser testigos de la eliminación de Karola Alcendra.

Por supuesto, su salida del reality más popular del país es tema de conversación en todas las redes sociales ya que la mujer ha sido considerada, por parte de varios internautas, como una de las figuras más polémicas y controversiales de la competencia.

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¿Cómo fue la eliminación de Karola?

Por primera vez en la competencia todos los participantes se tuvieron que enfrentar en la placa de nominados tras recibir un serio castigo ante los problemas de convivencia más recientes. Por esto, la sala de eliminación se convirtió en un verdadero espacio de tensión ante la incertidumbre por la decisión del público.

La presión fue aumentando cuando todos los participantes iban ingresando nuevamente a la casa. Sin embargo, la incertidumbre final fue una sola ya que Alejandro y Karola se enfrentaron al tener las dos votaciones más altas.

Ante cualquier pronóstico, la decisión final fue anunciada por Carla. Karola Alcendra se convirtió en la eliminada por el público, quienes votaron por primera vez en contra del participante que querían sacar del juego.

Cabe recordar que durante el más reciente brunch, Alejandro Estrada rompió el silencio y manifestó su malestar con las actuaciones de Karola. Por esto, manifestó que la votación iba a ser el "castigo a la grosería" por parte del público ante los más recientes problemas de convivencia.

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Reacciones a la eliminación de Karola

La primera reacción fue la de Alejandro Estrada, quien no dudó en darle la mano a la mujer al conocerse el resultado final. Las demás reacciones se desataron cuando todos se percataron de que el famoso que regresó había sido Alejandro y no Karola. Por supuesto, la alegría embargó a Alexa y Tebi ya que ambos decidieron abrazar al hombre y exaltar su votación.

Por su parte, Beba, Campanita, Mariana, Juanda y Valentino no lograron ocultar su rostro de asombro y descontento ya que manifestaron su interés por haber visto a Karola y no a Alejandro volver a la casa.

Otra reacción en redes sociales fue la de Emiro Navarro, mejor amigo de Karola, ya que el exparticipante de la segunda temporada expresó su apoyo y reconocimiento a la mujer al exaltar la dificultad de estar en el programa.