¡De otro mundo! Karol G hizo historia con su impecable show en el Coachella 2026

Carolina Giraldo lo hizo una vez más, la paisa es tendencia mundial nuevamente al ejecutar una presentación sin precedentes en el festival Coachella 2026. Su show, que duró más de 50 minutos, hoy es motivo de orgullo nacional por su titánica puesta en escena que deslumbró a miles de personas de todo el mundo.

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Karol G, la reina latina del Coachella

Carolina Giraldo volvió a brillar por segunda vez en uno de los festivales de música más famosos en el mundo que reúne a cientos de los artistas más importantes y reconocidos de la época. Por esto, la presencia de la paisa en este escenario no era para menos ya que Karol G se ha convertido en una de las artistas mundiales más sobresalientes a nivel global.

Horas previas a su presentación, en el Empire Polo Club en Indio, California, se empezó a respirar el mejor aire latino ya que todas las estaciones se llenaron de colores en representación al mejor estilo de Carolina, quien se convirtió en la primera mujer latina en pisar dicho escenario y ser headliner del Coachella.

No obstante, el momento más esperado por todos los asistentes de la noche del 12 de abril llegó. Las luces se apagaron y un aire de emoción permeó todo el escenario. Una historia de piedra en la pantalla se tomó el recinto y bajo la narración de quien iba a salir a cantar, en contados segundos, se compartió un relato en donde se exaltó la figura de las mujeres en la figura endiosada de Karol G.

Latina por siempre, los sonidos de las flautas ancestrales se tomaron el recinto y la escenografía de tres pisos, simulando cavernas de piedra, empezó a encender sus luces para finalmente darle vida a la única colombiana que ha pisado semejante escenario.

Salió Giraldo y, en medio de bailarines, su canción ‘Latina Foreva’ fue la que abrió su esperada presentación. Su presencia fue de otra dimensión, la antioqueña lució un traje dorado compuesto por un top con colgantes y una pequeña falda que evocó lo salvaje de sus curvas y la fuerza del movimiento latino que la rodeó durante su baile.

El show continuó entre los gritos de miles de asistentes, quienes entre lágrimas, aplausos y pequeños desmayos le dieron la bienvenida a la mujer. ‘Un gatito me llamó’, ‘Oki doki’, ‘Tá Ok’ y ‘El makinon’ junto a Mariah Angeliq se tomaron la emoción del momento.

“Las paisas llevando la delantera”, fue lo que gritó la arista al interpretar ‘S91’ frente al público estupefacto por sus movimientos.

Movimiento tropicoqueto en el Coachella

La primera parte del concierto terminó y todo el escenario se permeó de mambo al mejor estilo ‘Tropicoqueta’. La Bichota salió nuevamente al escenario luciendo un icónico traje compuesto por una falda de colores naranja, azul, amarillo, un top manga larga del mismo azul con brillantes, botas azules de tacón y una corona de plumas que reafirmó su imagen como la reina de la noche.

El momento más esperado llegó, ‘Papasito’ se tomó el escenario y su performance transmitió lo que la paisa quería. Sobre una pasarela que simuló ser piedra, la cantante se ubicó sobre una guacamaya gigante en donde logró ser testigo de que por segunda vez reunió a miles de asistentes en el festival más grande de Estados Unidos.

La llegada de un grupo de mariachis compuesto de solo mujeres marcó su posición, Carolina dejó su corona para usar una pequeña chaqueta de mariachi, un corset en su pequeña cintura y una flor en su cabello. Fue así como interpretó su canción ‘Ese hombre es malo’ con un sentimiento que casi la lleva al propio llanto.

La presencia del grupo mexicano no se limitó a una sola canción, pues entre violines y trompetas entró Becky G para cantar su colaboración ‘Mamiii’.

Una oda el reggaetón de origen

Carolina no podía terminar su presentación sin hacer un homenaje al género original que hoy la catapultó como una de las artistas urbanas más grandes de todo el mundo, pues no se puede hablar de reggaetón sin mencionar a Karol G.

Su indumentaria cambió y varios sonidos se tomaron el escenario. Su aparición en una pila de agua generó un impacto nunca antes visto. ‘Bandida entrenada’ se tomó el show y su performance en agua llevó al furor a otro nivel.

Incluso hizo homenaje a canciones de Daddy Yankee y contó con la presencia del artista Wisin, quien cantó un amplio repertorio de éxitos considerados como uno de los clásicos más feroces del género sobre la misma pila de agua.

Una de las sorpresas de su presentación fue cuando la mujer llegó junto a Greg Gonzáles, vocalista y guitarrista de Cigarettes After Sex, e interpretó su nueva canción ‘Después de ti’ inspirada en un ser amado que murió.

El final se iba acercando, ‘Ivonny Bonita’ no podía faltar en su performance. La mujer salió en medio de piedras y con un traje de dos pequeñas piezas que simularon ser hojas al representar la más natural belleza de todas las mujeres que inspiraron su himno.

El show llegaba a su final y la Bichota lució un traje más típico y cercano a sus raíces colombianas. En esta parte de la presentación entonó canciones como ‘Si antes te hubiera conocido’ y ‘Provenza’ con la que cerró su magno espectáculo frente a miles.

Con la bandera de Colombia en las manos, Carolina Giraldo, oriunda de Medellín, finalizó una de las noches más importantes de su vida al abrirle las puertas, una vez más, a la música latina ante el mundo entero.