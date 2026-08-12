Definitivo: este sería el nuevo eliminado de MasterChef según la predicción de la IA

Los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentarán a un nuevo reto de eliminación en donde tendrán que poner a prueba todo lo aprendido durante el juego para lograr sobrevivir.

Tras varios retos en donde las emociones, las exigencias y los disgustos han sido protagonistas, hoy un cocinero le dirá adiós para siempre a la temporada.

Ante el nivel que definirá el reto, la Inteligencia Artificial ya ha hecho sus respectivas predicciones por medio de las que se podrá definir el nombre de la celebridad con la mayor probabilidad de presentar el plato con más fallas.

¿Quién saldrá eliminado de MasterChef?

Los fogones de la cocina más famosa del país ya han dejado en evidencia las capacidades culinarias de todas las celebridades que han logrado mantenerse, de una forma u otra, en el juego. Sin embargo, algunos de estos han destacado más por los errores que han cometido durante los retos.

Para esta oportunidad, el duelo estará dividido entre siete estaciones ya que se enfrentarán: Lina Tejeiro, Emanuel Restrepo, Sebastián Vega, Virginia Lizcano, Victor Tarazona, Mariana Mozo y Luciano D’Alessandro.

Pese a que varios de estos han dejado en claro algunas de sus principales desventajas frente a aquellos que se encuentran actualmente en el balcón, ChatGPT hizo una evaluación con respecto al desempeño de los últimos retos y las probabilidades que cada uno de estos famosos tiene para salir.

Según el asistente virtual, la próxima celebridad en abandonar la competencia sería Virginia Lizcano, quien no habría logrado mostrar la misma habilidad culinaria que sus demás compañeros. La mujer ha tenido varios errores en sus recientes preparaciones e incluso ha manifestado sentirse insegura, en algunos retos, con los platos que presenta.

A esta desconfianza se suman las capacidades que han sido demostradas por los otros cocineros, quienes han dado a conocer formas de sobrevivir en medio de un ambiente de presión y decisiones cruciales para salvar o dañar una preparación.

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Luciano D’Alessandro genera críticas entre sus compañeros

Por otro lado, el actor venezolano protagonizó una sorpresiva reacción durante su participación en el más reciente reto de salvación. El hombre presentó un postre que catalogó como “el segundo peor de la noche”.

Su reacción generó críticas y comentarios entre los demás participantes, quienes aseguraron que era una gran falla criticar el platillo propio frente a los chefs.