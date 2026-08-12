Seguro todo riesgo y terremotos: ojo con lo que dice la póliza

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia dejó una duda para quienes encontraron sus vehículos afectados después del movimiento: ¿la aseguradora debe pagar la reparación? Aunque muchos productos se conocen como seguros “todo riesgo”, la respuesta no depende únicamente de ese nombre comercial.

La cobertura está determinada por las condiciones que aparecen en la póliza contratada. Por eso, ante un daño ocasionado por el sismo, lo primero es revisar qué eventos fueron incluidos y cuáles quedaron expresamente excluidos.

La expresión “todo riesgo” no significa lo mismo en todas las pólizas

Un automóvil puede resultar afectado durante un terremoto aunque estuviera estacionado. Una pared, una fachada, un poste o un árbol que se desplomen pueden causar daños de diferente gravedad. También pueden presentarse inundaciones y otras afectaciones posteriores al movimiento.

En Colombia existen productos de seguros para vehículos que contemplan terremotos y otros fenómenos naturales. Entre las compañías mencionadas en este tipo de coberturas están SBS Seguros, Seguros Bolívar, Allianz Colombia y Mapfre Colombia.

Sin embargo, eso no quiere decir que todas las pólizas tengan los mismos amparos. El propietario debe comprobar qué fue contratado específicamente para su vehículo.

Lo que realmente define si la aseguradora responde

La revisión debe empezar por la carátula de la póliza y continuar con las condiciones particulares, los amparos contratados y las exclusiones.

Estos documentos permiten establecer si el terremoto y el tipo de daño sufrido por el carro hacen parte de los eventos cubiertos.

Otro elemento fundamental es el deducible. Incluso cuando existe cobertura, la compañía no necesariamente asume todo el costo de la reparación, pues el contrato puede establecer una suma o porcentaje que debe pagar el asegurado.

Los límites de cobertura y las exclusiones también pueden cambiar el resultado de una reclamación. Por eso, dos vehículos que sufran daños similares durante el mismo sismo podrían tener respuestas diferentes de acuerdo con las condiciones de sus respectivos seguros.

Si el carro quedó afectado, no se apresure a repararlo. Antes de realizar cualquier reparación, el propietario debe reportar el siniestro y seguir el procedimiento indicado por la aseguradora.

En ese proceso, conservar evidencia del estado del vehículo puede ser importante. Fotografías y videos de los daños pueden utilizarse como soporte de la reclamación.

RELACIONADO Así serán las ayudas de créditos en bancos para afectados por el terremoto que sacudió al país

La compañía deberá revisar las condiciones del contrato y determinar si el hecho y las afectaciones están amparados antes de establecer si corresponde algún reconocimiento.

¿El Soat responde por estos daños?

El Soat tiene una finalidad diferente. Su cobertura está relacionada con lesiones y gastos derivados de accidentes de tránsito, mientras que los daños materiales del vehículo dependen de una póliza voluntaria y de los amparos que esta contemple.

Por esa razón, contar con el Soat vigente no significa que el propietario tenga cubierta la reparación de un carro que sufrió daños durante un terremoto.

Al final, la respuesta está en los detalles del contrato: cobertura, deducible, límites y exclusiones son los elementos que definirán si los daños ocasionados por el sismo pueden ser reconocidos por la aseguradora.